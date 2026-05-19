Luis Caputo: “La mayor recuperación económica vendrá a partir de mayo o junio”

Crédito y mercado de capitales

Caputo también se refirió al crédito y reconoció dificultades para las pymes. "El financiamiento sigue siendo un desafío", principalmente por el peso de impuestos provinciales y municipales. Sin embargo, destacó que el crédito al sector privado pasó del 3,8% al 11% del PBI y aseguró que se trabaja con los bancos para mejorar condiciones. Otro de los puntos centrales fue el mercado de capitales. El ministro señaló que existe un potencial significativo si se logra canalizar el ahorro en dólares. "Hay cerca de 200.000 millones de dólares debajo del colchón", afirmó, que podrían transformarse en inversión productiva.