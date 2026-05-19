La UIA se reunió con Luis Caputo y reclamó medidas para reactivar la industria y aliviar a las PyMEs

Resumen para apurados
- La UIA se reunió el 19 de mayo con el ministro de Economía Luis Caputo en Buenos Aires para pedir medidas que reactiven la industria y alivien la crisis de las PyMEs.
- Ante la lenta recuperación y altos costos, la entidad propuso suspender embargos, reducir cargas patronales e impuestos para mitigar el impacto de la inflación en el sector.
- Ambas partes acordaron revisar la evolución de la actividad en 60 días, mientras la UIA reestructura su Observatorio PyME para mejorar el diseño de políticas públicas.
La Unión Industrial Argentina mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, para analizar la situación de la actividad industrial y presentar propuestas destinadas a mejorar la competitividad y aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas.
El encuentro se realizó este 19 de mayo y contó con la participación del presidente de la UIA, Martín Rappallini, junto a integrantes del comité ejecutivo de la entidad. También estuvo presente el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.
La UIA expresó preocupación por la lenta recuperación industrial
Durante la reunión, la entidad fabril manifestó su preocupación por la demora en la recuperación de algunos sectores industriales, especialmente aquellos vinculados a las PyMEs y a las economías regionales.
Según detallaron desde la UIA, persisten dificultades vinculadas a costos tributarios, financieros, logísticos y laborales que afectan la competitividad de la producción nacional. En ese sentido, remarcaron la necesidad de avanzar en una reducción gradual del denominado “costo argentino” para permitir que las industrias puedan competir en igualdad de condiciones a nivel internacional.
La central industrial también presentó una serie de propuestas orientadas a fomentar la actividad económica, facilitar el acceso al financiamiento para las PyMEs y reducir la presión impositiva.
Las propuestas que la UIA presentó al Gobierno
Entre los planteos realizados al equipo económico encabezado por Caputo, la UIA pidió:
Suspender embargos y ejecuciones fiscales.
Ampliar herramientas de reducción de contribuciones patronales para sectores en crisis.
Postergar el pago de contribuciones patronales en economías regionales.
Avanzar hacia una reducción gradual de impuestos para la industria.
Además, propusieron alcanzar un nuevo consenso fiscal entre Nación, provincias y municipios con el objetivo de reducir la carga tributaria sobre el sector productivo y mejorar la competitividad industrial.
La industria frente a la competencia internacional
Desde la entidad señalaron que la industria argentina atraviesa un proceso de adaptación frente a las nuevas condiciones de competencia global.
Como ejemplo, indicaron que entre enero de 2024 y marzo de 2026 la inflación en productos industriales fue del 134,6%, mientras que el IPC promedio alcanzó el 221,5%.
Los representantes de la UIA y el equipo económico acordaron continuar el trabajo técnico en conjunto y realizar una nueva reunión de seguimiento dentro de los próximos 60 días para evaluar la evolución de la actividad económica.
Cambios en el Observatorio PyME
Tras el encuentro con el Ministerio de Economía, la junta directiva de la UIA informó que Pablo Dragún asumirá como nuevo director ejecutivo de la Fundación Observatorio PyME.
Hasta ahora, Dragún se desempeñaba como director del Centro de Estudios y de Relaciones Internacionales de la UIA. Desde la entidad destacaron que el cambio permitirá fortalecer la articulación entre ambas instituciones en temas vinculados al desarrollo productivo y las políticas públicas para PyMEs.