Secciones
EconomíaNoticias económicas

La UIA se reunió con Luis Caputo y reclamó medidas para reactivar la industria y aliviar a las PyMEs

El encuentro se realizó este 19 de mayo y contó con la participación del presidente de la UIA, Martín Rappallini, junto a integrantes del comité ejecutivo de la entidad

La UIA se reunió con Luis Caputo y reclamó medidas para reactivar la industria y aliviar a las PyMEs
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La UIA se reunió el 19 de mayo con el ministro de Economía Luis Caputo en Buenos Aires para pedir medidas que reactiven la industria y alivien la crisis de las PyMEs.
  • Ante la lenta recuperación y altos costos, la entidad propuso suspender embargos, reducir cargas patronales e impuestos para mitigar el impacto de la inflación en el sector.
  • Ambas partes acordaron revisar la evolución de la actividad en 60 días, mientras la UIA reestructura su Observatorio PyME para mejorar el diseño de políticas públicas.
Resumen generado con IA

La Unión Industrial Argentina mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, para analizar la situación de la actividad industrial y presentar propuestas destinadas a mejorar la competitividad y aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas.

El encuentro se realizó este 19 de mayo y contó con la participación del presidente de la UIA, Martín Rappallini, junto a integrantes del comité ejecutivo de la entidad. También estuvo presente el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

La UIA expresó preocupación por la lenta recuperación industrial

Durante la reunión, la entidad fabril manifestó su preocupación por la demora en la recuperación de algunos sectores industriales, especialmente aquellos vinculados a las PyMEs y a las economías regionales.

Según detallaron desde la UIA, persisten dificultades vinculadas a costos tributarios, financieros, logísticos y laborales que afectan la competitividad de la producción nacional. En ese sentido, remarcaron la necesidad de avanzar en una reducción gradual del denominado “costo argentino” para permitir que las industrias puedan competir en igualdad de condiciones a nivel internacional.

La central industrial también presentó una serie de propuestas orientadas a fomentar la actividad económica, facilitar el acceso al financiamiento para las PyMEs y reducir la presión impositiva.

Las propuestas que la UIA presentó al Gobierno

Entre los planteos realizados al equipo económico encabezado por Caputo, la UIA pidió:

Suspender embargos y ejecuciones fiscales.

Ampliar herramientas de reducción de contribuciones patronales para sectores en crisis.

Postergar el pago de contribuciones patronales en economías regionales.

Avanzar hacia una reducción gradual de impuestos para la industria.

Además, propusieron alcanzar un nuevo consenso fiscal entre Nación, provincias y municipios con el objetivo de reducir la carga tributaria sobre el sector productivo y mejorar la competitividad industrial.

La industria frente a la competencia internacional

Desde la entidad señalaron que la industria argentina atraviesa un proceso de adaptación frente a las nuevas condiciones de competencia global.

Como ejemplo, indicaron que entre enero de 2024 y marzo de 2026 la inflación en productos industriales fue del 134,6%, mientras que el IPC promedio alcanzó el 221,5%.

Los representantes de la UIA y el equipo económico acordaron continuar el trabajo técnico en conjunto y realizar una nueva reunión de seguimiento dentro de los próximos 60 días para evaluar la evolución de la actividad económica.

Cambios en el Observatorio PyME

Tras el encuentro con el Ministerio de Economía, la junta directiva de la UIA informó que Pablo Dragún asumirá como nuevo director ejecutivo de la Fundación Observatorio PyME.

Hasta ahora, Dragún se desempeñaba como director del Centro de Estudios y de Relaciones Internacionales de la UIA. Desde la entidad destacaron que el cambio permitirá fortalecer la articulación entre ambas instituciones en temas vinculados al desarrollo productivo y las políticas públicas para PyMEs.

Temas Unión Industrial ArgentinaLuis CaputoMartín Rappallini
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Mentirosa: los alumnos de la escuela Normal cuestionaron la explicación de Susana Montaldo
1

"Mentirosa": los alumnos de la escuela Normal cuestionaron la explicación de Susana Montaldo

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán
2

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina
3

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

Impulsan pedido de juicio político contra Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán
4

Impulsan pedido de juicio político contra Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán

Martín Fierro a una ficción tucumana: cómo se hizo y en dónde se puede ver “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”
5

Martín Fierro a una ficción tucumana: cómo se hizo y en dónde se puede ver “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”

Ranking notas premium
Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral
1

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra Pichón Segura
2

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas
3

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección
4

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT
5

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT

Más Noticias
Comienza a regir en Tucumán el aumento de la tarifa eléctrica con subas promedio del 9%

Comienza a regir en Tucumán el aumento de la tarifa eléctrica con subas promedio del 9%

Mentirosa: los alumnos de la escuela Normal cuestionaron la explicación de Susana Montaldo

"Mentirosa": los alumnos de la escuela Normal cuestionaron la explicación de Susana Montaldo

La historia oculta detrás de la ruptura de Guido Kaczka y Florencia Bertotti: ¿qué pasó realmente?

La historia oculta detrás de la ruptura de Guido Kaczka y Florencia Bertotti: ¿qué pasó realmente?

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán

Luis Caputo: “La mayor recuperación económica vendrá a partir de mayo o junio”

Luis Caputo: “La mayor recuperación económica vendrá a partir de mayo o junio”

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

Martín Fierro a una ficción tucumana: cómo se hizo y en dónde se puede ver “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”

Martín Fierro a una ficción tucumana: cómo se hizo y en dónde se puede ver “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Comentarios