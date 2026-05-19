La UIA se reunió con Luis Caputo y reclamó medidas para reactivar la industria y aliviar a las PyMEs

Según detallaron desde la UIA, persisten dificultades vinculadas a costos tributarios, financieros, logísticos y laborales que afectan la competitividad de la producción nacional. En ese sentido, remarcaron la necesidad de avanzar en una reducción gradual del denominado “costo argentino” para permitir que las industrias puedan competir en igualdad de condiciones a nivel internacional.