Política

Cómo el CPU puede reducir la exclusión social en la capital tucumana

Arquitectos enumeraron propuestas para el próximo marco urbanístico de la ciudad en el Concejo. ¿Qué pasa con los barrios populares?.

ANÁLISIS URBANÍSTICO. Profesionales de distintos sectores trabajan en la reforma del Código de Planeamiento para San Miguel de Tucumán. la gaceta / foto de diego aráoz
ANÁLISIS URBANÍSTICO. Profesionales de distintos sectores trabajan en la reforma del Código de Planeamiento para San Miguel de Tucumán. la gaceta / foto de diego aráoz
Por Bárbara Nieva Hace 3 Hs

Desde la incorporación de infraestructura ferroviaria hasta la creación de un banco de experiencias para eficientizar la inversión en los barrios populares. En el último debate por la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU), el análisis del sector arquitectónico fue más allá de las reglas de edificación y abordó propuestas para reducir la fragmentación social en San Miguel de Tucumán.

El Concejo Deliberante capitalino es sede de las audiencias públicas que planifican el marco urbanístico que regirá en las próximas décadas. Esta semana, la comisión especial presidida por el edil Facundo Vargas Aignasse e integrada por el asesor municipal Luis Lobo Chaklian recibió a Paula Boldrini, docente e investigadora del Conicet-UNT, y a Guillermo Soler, del Colegio de Arquitectos de Tucumán.

Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital

Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital

Boldrini partió de un diagnóstico del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) que indica que 71 de los 150 barrios populares del Gran San Miguel de Tucumán (más de 20.000 familias) se encuentran en la Capital. “La ciudad tiene la posibilidad ejemplificadora de hacer algo para generar procesos de integración sociourbana”, resaltó.

Motor de participación

La arquitecta mencionó que una de las potencialidades que existen en los sectores más empobrecidos son las necesidades identificadas allí, entendidas como “motores de procesos participativos”. “Cada barrio tiene una necesidad que lo caracteriza y que permitiría generar procesos con rescate de identidades. Hay cohesión social, solo que está deteriorada. En los barrios populares lo primero que nos piden es trabajar sobre el espacio público”, contó Boldrini, que participa de proyectos en las zonas vulnerables.

La profesional buscó desestigmatizar a este sector de la población y separarlos del flagelo de la droga. “En los barrios populares hay muchísimo interés por participar de procesos que los saquen de esa situación, el tema es qué tipo de recursos estamos dispuestos a poner a disposición para ellos”, planteó.

Reforma del Código de Planeamiento Urbano en la capital: se avecina una audiencia clave

Reforma del Código de Planeamiento Urbano en la capital: se avecina una audiencia clave

Además, Boldrini ofreció como propuestas la creación de un banco de experiencias autogestivas para priorizar la inversión de los recursos públicos (“la gente sabe lo que quiere y cómo, ¿por qué no escucharlos?”, dijo) y el armado de una red productiva para transformar las estructuras delictivas. “La única manera que tiene de desarrollarse un territorio equilibrado es con fuentes de trabajo, porque es el desmantelamiento de la estructura productiva lo que llevó a que tengamos la población concentrada en ciudades y, aún superior, lo que genera el avance de las drogas y el microtráfico”, fundamentó.

La arquitecta agregó: “la verdadera integración no es solamente generar puentes, sino generar sectores que se vinculen con otros. Ese nivel de alienación es un nivel desconocido para muchos sectores y profesionales que después van a trabajar en estos barrios y no saben cómo operar”.

Código de Planeamiento capitalino: "Hay más de 300.000 vehículos en el área central en horarios pico"

Código de Planeamiento capitalino: Hay más de 300.000 vehículos en el área central en horarios pico

Transporte alternativo

En tanto, el arquitecto Soler expuso sobre qué hace falta en la Capital para una mejor explotación del espacio urbanístico. En primer lugar, resaltó que el éxito del área metropolitana dependerá, en gran medida, de los enfoques que se le dé a la movilidad urbana. Consideró que debería desincentivarse el uso del automóvil, y en cambio, potenciar el uso de bicicletas y transportes alternativos.

Así fue como llegó a la sugerencia de incorporar infraestructura ferroviaria dentro del ámbito metropolitano. “A nivel de movilidad va a ser extraordinario este cambio para el área metropolitana, resucitando el tren de cercanías”, indicó.

Asimismo, Soler propuso fortalecer el sistema de transporte público de pasajeros; exigir cocheras para la construcción de inmuebles; promover la construcción de edificios para estacionamientos sin afectar el pulmón de manzana, “para que desaparezca el estacionamiento en la calle”, y fomentar un modelo de desarrollo urbano basado en la capacidad de soporte de la infraestructura.

Código de Planeamiento: constructoras suman sus aportes al proyecto de reforma de la Capital

Código de Planeamiento: constructoras suman sus aportes al proyecto de reforma de la Capital

Durante su exposición, el representante del Colegio de Arquitectos sostuvo que la conectividad digital debe ser planteada como un servicio básico y que se debe tener en cuenta el impacto ambiental en las condiciones de edificación. Habló de coordinar con el Siprosa y con el cuerpo de bomberos voluntarios nuevos cuarteles que se acerquen a los distintos barrios, y también de incentivar la unificación de lotes y la construcción de torres de perímetro libre.

Soler aconsejó dividir la ciudad en distritos temáticos. Según su visión, podría existir un distrito histórico “que incentive el mantenimiento de las características identitarias de Tucumán”, y luego uno de innovación tecnológica, como los que poseen las ciudades más importantes.

El arquitecto también sugirió la creación de un “distrito del río Salí”. “Sería una idea más ambiciosa para generar una reserva ecológica y manejar el tema de los asentamientos en la ribera del río”, explicó. Por último, Soler consideró que un distrito de la economía naranja debería explotar toda la oferta cultural de San Miguel de Tucumán. “La Municipalidad tiene que aprovechar ese enorme capital”, resaltó.

Temas Concejo Deliberante de San Miguel de TucumánLuis Lobo Chaklián
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo impacta el nuevo Código de Planeamiento en el desarrollo inmobiliario en Yerba Buena

Cómo impacta el nuevo Código de Planeamiento en el desarrollo inmobiliario en Yerba Buena

Código de Planeamiento Urbano: proponen 14 nuevos puentes para la Capital

Código de Planeamiento Urbano: proponen 14 nuevos puentes para la Capital

El comité para la reforma del Código de Planeamiento Urbano de la Capital se reunirá semanalmente

El comité para la reforma del Código de Planeamiento Urbano de la Capital se reunirá semanalmente

Planeamiento Urbano: la sociedad civil podrá participar de la reforma del Código capitalino

Planeamiento Urbano: la sociedad civil podrá participar de la reforma del Código capitalino

Lo más popular
Clear-Coding: la nueva regla de la infidelidad que prioriza la honestidad por encima del chamuyo infinito
1

Clear-Coding: la nueva regla de la infidelidad que prioriza la honestidad por encima del chamuyo infinito

QA Tester: el trabajo de romper videojuegos a propósito que puede pagar hasta U$S20 por hora
2

QA Tester: el trabajo de romper videojuegos a propósito que puede pagar hasta U$S20 por hora

Acostarse a distintas horas cada día puede dañar el corazón más que dormir pocas horas, según un estudio
3

Acostarse a distintas horas cada día puede dañar el corazón más que dormir pocas horas, según un estudio

Fin de semana de ferias municipales: comidas, artesanías y mucho más
4

Fin de semana de ferias municipales: comidas, artesanías y mucho más

El triple juego de Jaldo hacia 2027
5

El triple juego de Jaldo hacia 2027

Ranking notas premium
Entre lágrimas y respaldo político, Pagani cerró su mandato y Grunauer quedó al frente de la UNT
1

Entre lágrimas y respaldo político, Pagani cerró su mandato y Grunauer quedó al frente de la UNT

Caso Érika Álvarez: un imputado reveló cómo El Militar Sosa habría intentado ocultar el cuerpo
2

Caso Érika Álvarez: un imputado reveló cómo "El Militar" Sosa habría intentado ocultar el cuerpo

Nueva ofensiva judicial en la UNT: reclaman ante la Cámara que se respete el cronograma electoral original
3

Nueva ofensiva judicial en la UNT: reclaman ante la Cámara que se respete el cronograma electoral original

Caso Érika: una pericia genética complica al “Militar” Sosa y suma una nueva sospechosa
4

Caso Érika: una pericia genética complica al “Militar” Sosa y suma una nueva sospechosa

Por qué el jueves 4 es una fecha límite para el transporte en Tucumán
5

Por qué el jueves 4 es una fecha límite para el transporte en Tucumán

Más Noticias
Cómo preparar jugos y salteados con tomate y soja para aprovechar su efecto antiinflamatorio

Cómo preparar jugos y salteados con tomate y soja para aprovechar su efecto antiinflamatorio

El financiamiento revoluciona el mercado automotor en Tucumán: Cuatro de cada 10 vehículos se venden con crédito

El financiamiento revoluciona el mercado automotor en Tucumán: "Cuatro de cada 10 vehículos se venden con crédito"

El transporte en Tucumán enfrenta costos récord y rutas en estado crítico: Prácticamente no hubo cambios desde los años 70

El transporte en Tucumán enfrenta costos récord y rutas en estado crítico: "Prácticamente no hubo cambios desde los años 70"

“Backrooms”: la película de terror del director más joven de A24 ya se estrenó en cines

“Backrooms”: la película de terror del director más joven de A24 ya se estrenó en cines

Mercado Libre ya paga por recomendar productos: cómo funciona el programa de afiliados y creadores

Mercado Libre ya paga por recomendar productos: cómo funciona el programa de afiliados y creadores

Fin de semana de ferias municipales: comidas, artesanías y mucho más

Fin de semana de ferias municipales: comidas, artesanías y mucho más

El triple juego de Jaldo hacia 2027

El triple juego de Jaldo hacia 2027

Rabia

Rabia

Comentarios