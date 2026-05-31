Cómo el CPU puede reducir la exclusión social en la capital tucumana

Además, Boldrini ofreció como propuestas la creación de un banco de experiencias autogestivas para priorizar la inversión de los recursos públicos (“la gente sabe lo que quiere y cómo, ¿por qué no escucharlos?”, dijo) y el armado de una red productiva para transformar las estructuras delictivas. “La única manera que tiene de desarrollarse un territorio equilibrado es con fuentes de trabajo, porque es el desmantelamiento de la estructura productiva lo que llevó a que tengamos la población concentrada en ciudades y, aún superior, lo que genera el avance de las drogas y el microtráfico”, fundamentó.