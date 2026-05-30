Acostarse a distintas horas cada día puede dañar el corazón más que dormir pocas horas, según un estudio

Aunque dormir entre siete y nueve horas es lo recomendado, el beneficio se pierde si el horario fluctúa constantemente. La estabilidad ayuda a regular la presión arterial y el metabolismo. El estudio, publicado en BMC Cardiovascular Disorders, apunta a que el reloj biológico podría resentirse más por el desorden al inicio del sueño que por su final, abriendo una nueva perspectiva sobre la salud del corazón.