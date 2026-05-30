SociedadSalud

Acostarse a distintas horas cada día puede dañar el corazón más que dormir pocas horas, según un estudio

La investigación publicada en BMC Cardiovascular Disorders siguió a participantes durante más de una década. El 4% sufrió infarto, ictus o insuficiencia cardíaca.

EN HORARIO. Para dormir mejor, hay que tener un horario fijo para comenzar el descanso. Un factor que reduce la posibilidad de patologías en el corazón.
EN HORARIO. Para dormir mejor, hay que tener un horario fijo para comenzar el descanso. Un factor que reduce la posibilidad de patologías en el corazón. (Imagen web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio de BMC Cardiovascular Disorders determinó recientemente que variar el horario de acostarse daña el corazón más que dormir poco, al alterar el reloj biológico.
  • Los investigadores monitorearon a personas de 46 años durante una década; un 4% sufrió infartos o ictus, evidenciando el impacto de la irregularidad en la presión arterial.
  • Los hallazgos destacan que regularizar el sueño, con un margen menor a una hora, es un hábito accesible y sin fármacos clave para prevenir futuras patologías cardíacas.
Resumen generado con IA

Aunque dormir entre siete y nueve horas es lo recomendado, el beneficio se pierde si el horario fluctúa constantemente. La estabilidad ayuda a regular la presión arterial y el metabolismo. El estudio, publicado en BMC Cardiovascular Disorders, apunta a que el reloj biológico podría resentirse más por el desorden al inicio del sueño que por su final, abriendo una nueva perspectiva sobre la salud del corazón. 

Los datos se recogieron mediante dispositivos de actividad que registraron durante siete días los patrones de sueño a los 46 años. Posteriormente se siguió la evolución de los participantes durante más de 10 años. En ese tiempo, 128 personas (un 4%) sufrieron eventos cardiovasculares mayores, como infarto, ictus o insuficiencia cardiaca.

La investigación destaca que acostarse y levantarse a horas muy distintas cada día puede ser incluso más perjudicial para el corazón que dormir pocas horas. Para proteger la salud cardiovascular, los científicos sugieren intentar irse a la cama y despertar a la misma hora todos los días (con un margen no mayor a 30-60 minutos de diferencia), además de dormir el tiempo recomendado.

Estos hallazgos resaltan la importancia de mantener hábitos de sueño consistentes. Pero es bien sabido, que en una sociedad marcada por horarios cambiantes, pantallas nocturnas y jornadas irregulares, mantener una hora fija para dormir se ha convertido casi en un lujo. 

Y lo que genera una inquietante preocupación que deja al descubierto la poca responsabilidad del cuidado físico es que es un factor que la mayoría de las personas puede modificar. No requiere medicación ni intervenciones complejas, solo consistencia.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia
1

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso
2

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

Caso Agostina Vega: el detenido reconoció que la adolescente estuvo en su casa y aseguró que “fue una charla”
3

Caso Agostina Vega: el detenido reconoció que la adolescente estuvo en su casa y aseguró que “fue una charla”

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina
4

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano
5

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

Ranking notas premium
Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia
1

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
2

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
3

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes
4

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

El triple juego de Jaldo hacia 2027
5

El triple juego de Jaldo hacia 2027

Más Noticias
Día del Padre 2026: cuándo se celebra en Argentina y por qué cambia la fecha cada año

Día del Padre 2026: cuándo se celebra en Argentina y por qué cambia la fecha cada año

Caso Agostina Vega: el detenido reconoció que la adolescente estuvo en su casa y aseguró que “fue una charla”

Caso Agostina Vega: el detenido reconoció que la adolescente estuvo en su casa y aseguró que “fue una charla”

¿Trasladable o inamovible? Qué pasará con el feriado del 20 de junio

¿Trasladable o inamovible? Qué pasará con el feriado del 20 de junio

El pronóstico del fin de semana en todo Tucumán: ¿dónde lloverá?

El pronóstico del fin de semana en todo Tucumán: ¿dónde lloverá?

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

Estrés, ansiedad y poco tiempo libre: por qué cada vez más argentinos convierten sus hobbies en una fuente de ingresos

Estrés, ansiedad y poco tiempo libre: por qué cada vez más argentinos convierten sus hobbies en una fuente de ingresos

Comentarios