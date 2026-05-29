Caso Érika Álvarez: un imputado reveló cómo "El Militar" Sosa habría intentado ocultar el cuerpo

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Resumen para apurados
- El imputado Nicolás Navarro Flores detalló ante la justicia de Tucumán cómo Felipe "El Militar" Sosa intentó ocultar el cuerpo de Érika Álvarez tras su femicidio.
- La declaración complica la situación de Sosa y aporta datos clave sobre las maniobras posteriores al crimen, en una causa que investiga complicidades y encubrimientos.
- Estas revelaciones podrían acelerar el juicio y determinar si existieron más cómplices en el femicidio, un caso que genera gran conmoción social e institucional.
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