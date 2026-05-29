Justicia Federal

Nueva ofensiva judicial en la UNT: reclaman ante la Cámara que se respete el cronograma electoral original

Los candidatos al rectorado sostienen que las autoridades universitarias tergiversaron la cautelar federal que suspendió la postulación de Pagani.

La UNT está en el centro de una disputa electoral.
La UNT está en el centro de una disputa electoral.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Candidatos al rectorado de la UNT solicitaron a la Cámara Federal de Tucumán respetar el cronograma electoral original, suspendido tras fallarse contra el postulante Pagani.
  • La demanda surge al denunciar que las autoridades de la UNT tergiversaron una cautelar federal, que suspendía la postulación de Pagani, para alterar el calendario electoral.
  • Este conflicto judicial demorará la normalización institucional de la UNT y definirá los límites de la intervención de la Justicia Federal en los comicios de las universidades.
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