Nueva ofensiva judicial en la UNT: reclaman ante la Cámara que se respete el cronograma electoral original

Resumen para apurados
- Candidatos al rectorado de la UNT solicitaron a la Cámara Federal de Tucumán respetar el cronograma electoral original, suspendido tras fallarse contra el postulante Pagani.
- La demanda surge al denunciar que las autoridades de la UNT tergiversaron una cautelar federal, que suspendía la postulación de Pagani, para alterar el calendario electoral.
- Este conflicto judicial demorará la normalización institucional de la UNT y definirá los límites de la intervención de la Justicia Federal en los comicios de las universidades.
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