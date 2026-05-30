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QA Tester: el trabajo de romper videojuegos a propósito que puede pagar hasta U$S20 por hora

Los profesionales del control de calidad no se dedican a jugar por placer. Su misión es detectar fallos, documentarlos y verificar correcciones.

CONCENTRACIÓN. El grado de exigencia mental dependerá de la tarea encomendada desde la empresa para el tester de calidad.
CONCENTRACIÓN. El grado de exigencia mental dependerá de la tarea encomendada desde la empresa para el tester de calidad.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La profesión de QA Tester de videojuegos ofrece salarios de hasta 20 dólares por hora a nivel global para quienes detectan y reportan fallas técnicas en los desarrollos.
  • Surgida tras la crisis de 1983, la profesión exige hoy disciplina e inglés. El trabajo implica romper el juego y reportar fallas, con pagos de 400 a 800 dólares en Latinoamérica.
  • El testeo de videojuegos se consolida como una salida laboral remota clave, facilitando que profesionales globales garanticen la calidad de productos de millones de dólares.
Resumen generado con IA

Ya no es un mito eso de que te pagan solo por "jugar". Los QA Tester, traducido y con precisión el “Probador de Control de Calidad”, es considerado un trabajo técnico que requiere mucha paciencia y ojo crítico. Un tester profesional de videojuegos tiene tareas muy específicas: romper el juego a propósito y describir el fallo que creó. Luego escribir un informe detallado explicando los pasos exactos, al ser arreglada la falla el trabajo es volver a probar esa sección para asegurar que el arreglo no rompió otras cinco cosas, algo que pasa muy seguido.

Hay millones de "Probadores de calidad" porque se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Aunque el testeo existió desde los inicios de la computación, la formalización absoluta de la profesión ocurrió tras la crisis del sector en 1983 y se consolidó en los años 90. Empresas como Nintendo implementaron el "Seal of Quality" (Sello de Calidad), obligando a que cada juego pasara por pruebas rigurosas.

Si bien la profesión no requiere años de carrera universitaria previa, sí es necesaria una curiosidad insaciable, disciplina y un dominio sólido del inglés. No se trata de "jugar", sino de garantizar que productos de millones de dólares lleguen impecables a las manos del consumidor.

El sueldo

El salario depende totalmente de la ubicación geográfica de la empresa y de la experiencia del postulante. En latinoamérica, un tester que recién empieza puede ganar entre U$S400 y U$S800 mensuales. En España, el pago ronda los €1.500 a €1.800 brutos al mes. Trabajando para Estados Unidos un postulante puede aspirar a ganar U$S15 y U$S20 por hora.

Otro tipo de plataformas que ofrecen postulaciones son al estilo “freelance”, como PlaytestCloud o Testbirds, donde pagan por "misiones" específicas. Aquí no hay un sueldo fijo. Por ejemplo, se puede ganar desde U$S10 hasta U$S50 por probar un juego durante una hora y dar feedback.

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