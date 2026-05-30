QA Tester: el trabajo de romper videojuegos a propósito que puede pagar hasta U$S20 por hora

Ya no es un mito eso de que te pagan solo por "jugar". Los QA Tester, traducido y con precisión el “Probador de Control de Calidad”, es considerado un trabajo técnico que requiere mucha paciencia y ojo crítico. Un tester profesional de videojuegos tiene tareas muy específicas: romper el juego a propósito y describir el fallo que creó. Luego escribir un informe detallado explicando los pasos exactos, al ser arreglada la falla el trabajo es volver a probar esa sección para asegurar que el arreglo no rompió otras cinco cosas, algo que pasa muy seguido.