Planeamiento Urbano: la sociedad civil podrá participar de la reforma del Código capitalino

Se abrirá una ronda de audiencias públicas a partir del 1 de marzo en el Concejo Deliberante. "Es una ordenanza prioritaria para el reordenamiento de la ciudad para los próximos 40 años", sostuvo Juri.

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán activó el trabajo para la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU). El presidente del cuerpo, Fernando Juri, encabezó un reunión en la que se informó que, a partir del 1 de marzo, se abrirá una ronda de audiencias en la que distintos actores de la sociedad civil podrán aportar al proyecto de planificación de la ciudad para las próximas décadas.

La comisión abocada a la renovación de la norma urbanística está dirigida por Facundo Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital). A su vez, el equipo trabajará con miembros del Ejecutivo municipal y se prevé que, en distintos momentos, se sumen representantes de diferentes sectores de la ciudadanía para contribuir al armado del CPU.

“No es una ordenanza más. Es una ordenanza prioritaria para el reordenamiento de la ciudad para los próximos 40 años, que tiene que ver con la calidad de vida de los ciudadanos de la Capital de la Provincia”, señaló Juri tras el encuentro. Los ejes temáticos son urbanismo y planificación; infraestructura y servicios; medio ambiente y espacio público; patrimonio y cultura; actividad económica y uso del suelo; y sociedad civil y territorio.

Materias involucradas

Según el plan de trabajo, la primera etapa se encarga del diagnóstico participativo, que implica “relevar de forma exhaustiva el estado actual del CPU, sus limitaciones, deficiencias normativas y evaluar su implementación y cumplimiento”. Para ello serán útiles las audiencias públicas. “Van a ser escuchados todos los actores que tengan pertinencia en la materia, y también los vecinos, porque tenemos un área de sociedad civil y territorio donde van a participar ONGs y centros. Va a ser un debate amplio”, reafirmó el presidente del Concejo.

Además, Juri remarcó que aún no hay plazos de cumplimiento previstos, dado que la prioridad es avanzar con el análisis absoluto de la ordenanza vigente, las modificaciones que se requieran y sus alcances. “Es un tema de una importancia trascendental que nos llevará un tiempo largo de debate, porque estamos planificando una ciudad sustentable para los 40 o 50 años siguientes”, insistió.

Dinámica y convocatoria

En el encuentro de hoy por la mañana en Monteagudo y San Martín, Vargas Aignasse repartió entre los concejales un informe sobre cómo será la metodología de trabajo. “Habrá una etapa de diagnóstico y una de recepción de todos los pronunciamientos que realicen los distintos sectores, y finalizará con una tercera etapa que es la de elaboración del proyecto y el anteproyecto”, indicó el edil.

En tanto, el oficialista comentó que ya está trabajando en el reglamento para convocar a las primeras audiencias -a partir del 1 de marzo, con la apertura de sesiones ordinarias-, en coordinación con el municipio. “Comenzamos a reunirnos con los miembros del Departamento Ejecutivo que forman parte de la comisión para poner fecha y establecer cómo será la dinámica de las audiencias donde van a ser convocados todos los sectores y van a tener que inscribirse para llamarlos a las reuniones”, explicó Vargas Aignasse.

En representación de la Capital, forman parte del comité: el secretario de Obras Públicas, Luis Lobo Chaklián, la directora de Planificación Urbana, María Guadalupe Rearte, el subdirector del área, Marcelo Beccari, y la arquitecta Mónica Ailán

El ciclo completo de audiencias públicas será televisado y transmitido a través del canal de YouTube del Concejo Deliberante.

