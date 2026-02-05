Planeamiento Urbano: la sociedad civil podrá participar de la reforma del Código capitalino

En tanto, el oficialista comentó que ya está trabajando en el reglamento para convocar a las primeras audiencias -a partir del 1 de marzo, con la apertura de sesiones ordinarias-, en coordinación con el municipio. “Comenzamos a reunirnos con los miembros del Departamento Ejecutivo que forman parte de la comisión para poner fecha y establecer cómo será la dinámica de las audiencias donde van a ser convocados todos los sectores y van a tener que inscribirse para llamarlos a las reuniones”, explicó Vargas Aignasse.