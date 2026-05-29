Seguridad

Caso Érika: una pericia genética complica al “Militar” Sosa y suma una nueva sospechosa

Confirmaron que los restos biológicos encontrados en la bolsa en el que fue colocado el cuerpo pertenecen al acusado. Encontraron pelos de una mujer que no fue identificada hasta ahora.

EN LA ESCENA. Peritos del ECIF buscaron evidencias en lugar donde fue encontrado el cuerpo de Érika Álvarez.
EN LA ESCENA. Peritos del ECIF buscaron evidencias en lugar donde fue encontrado el cuerpo de Érika Álvarez. ARCHIVO
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Una pericia genética complicó al acusado Felipe Sosa e identificó ADN de una nueva sospechosa en el femicidio de Érika Álvarez, cometido en enero en Yerba Buena.
  • Hallaron ADN de Sosa en la bolsa del cuerpo y cabellos de una mujer que no es su expareja. Otro imputado aportó nombres de tres sospechosas de participar en el hecho.
  • Estos hallazgos genéticos y testimonios podrían dar un giro clave a la causa, permitiendo identificar a nuevos cómplices en el femicidio y el posterior encubrimiento.
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Temas Ministerio Público FiscalPedro GalloFemicidioFelipe “El Militar” SosaÉrika Álvarez
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