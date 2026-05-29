Entre lágrimas y respaldo político, Pagani cerró su mandato y Grunauer quedó al frente de la UNT
El rector saliente fue reconocido por los decanos y se emocionó. Mientras tanto, Cristina Grunauer asumió provisoriamente el Rectorado: “Juro asumir con responsabilidad esta tarea inédita que me ha tocado”.
Resumen para apurados
- Sergio Pagani finalizó su mandato en la UNT y Cristina Grunauer asumió hoy el rectorado de forma provisoria debido a la suspensión judicial de la candidatura del exrector.
- La asunción provisoria ocurre tras la suspensión de la postulación de Pagani por orden de la Justicia, en un clima de fuerte respaldo de los decanos al rector saliente.
- La gestión interina de Grunauer busca garantizar la estabilidad institucional de la UNT hasta que se destrabe el conflicto judicial y se elijan nuevas autoridades.
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