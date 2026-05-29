Política

Entre lágrimas y respaldo político, Pagani cerró su mandato y Grunauer quedó al frente de la UNT

El rector saliente fue reconocido por los decanos y se emocionó. Mientras tanto, Cristina Grunauer asumió provisoriamente el Rectorado: “Juro asumir con responsabilidad esta tarea inédita que me ha tocado”.

UNT. Pagani aseguró que la comunidad declama poder elegir nuestras autoridades.
UNT. Pagani aseguró que la comunidad declama poder elegir nuestras autoridades.
Por Matias Argañaraz Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Sergio Pagani finalizó su mandato en la UNT y Cristina Grunauer asumió hoy el rectorado de forma provisoria debido a la suspensión judicial de la candidatura del exrector.
  • La asunción provisoria ocurre tras la suspensión de la postulación de Pagani por orden de la Justicia, en un clima de fuerte respaldo de los decanos al rector saliente.
  • La gestión interina de Grunauer busca garantizar la estabilidad institucional de la UNT hasta que se destrabe el conflicto judicial y se elijan nuevas autoridades.
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