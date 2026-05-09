Código de Planeamiento: constructoras suman sus aportes al proyecto de reforma de la Capital

En aquel encuentro, la Municipalidad ofreció un diagnóstico propio sobre cómo se observa la ciudad en la actualidad. Se defendió la idea de que es necesario construir más puentes, definir nuevas centralidades y repensar la lógica de los balcones, de los estacionamientos y de los pisos en altura. La exposición estuvo a cargo de Lobo Chaklian, quien elogió la decisión política de los actores y la participación de los profesionales.