Código de Planeamiento: constructoras suman sus aportes al proyecto de reforma de la Capital

Resumen para apurados
- Empresarios de la construcción y corredores inmobiliarios presentarán propuestas para reformar el Código de Planeamiento Urbano el martes en el Concejo de San Miguel de Tucumán.
- La comisión especial, liderada por Facundo Vargas Aignasse, busca integrar normativas sobre movilidad y medio ambiente. El proceso incluye diálogos con arquitectos y la UNT.
- Se proyecta aprobar antes de fin de año un código modelo que sirva de referencia nacional, modernizando la lógica de alturas, estacionamientos y la expansión metropolitana.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán se prepara para recibir a empresarios de la construcción en una nueva audiencia pública por la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU). Además, en este mismo mes, un segundo encuentro reunirá a expertos en arquitectura para avanzar con más propuestas en el marco del proceso de actualización urbanística de la Capital.
“No tengo dudas que será un Código modelo en el país”, aseguró el concejal peronista Facundo Vargas Aignasse, líder de la comisión especial. Contó que la audiencia pública -que será transmitida en el canal de YouTube del Concejo Deliberante- será a las 16 y contará con la participación del Colegio de Corredores Inmobiliarios y de la Cámara de Empresas de la Construcción Privada de Tucumán (Cecoprit).
El edil habló sobre la dinámica de las presentaciones y contó que cada sector elevará propuestas que serán escuchadas por la comisión, integrada también por miembros del Ejecutivo municipal. “Cada institución podrá pronunciarse sobre cualquier eje. Antes de fin de año queremos tener listo el nuevo Código de Planeamiento, incorporando normativas de movilidad urbana, medio ambiente y una mirada metropolitana. Se trata de un nuevo Código que seguramente va a servir de inspiración para el resto de las ciudades del país”, señaló.
Además, Vargas Aignasse adelantó que está previsto un próximo encuentro el miércoles 27 de este mes. En él se atenderán los planteos y exposiciones del Colegio de Arquitectos y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). La expectativa es realizar al menos dos audiencias por mes para concluir el proyecto de reforma del CPU en los últimos meses del año.
Mientras tanto, la comisión abocada a la modernización del texto urbanístico de la ciudad avanza en las conversaciones previas con los distintos sectores. “Estamos trabajando todos los días junto a los miembros del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que forman parte de la comisión haciendo reuniones con los sectores antes de cada audiencia para ir avanzando”, resaltó Vargas Aignasse.
El comité está conformado por el mencionado edil; por los concejales Gonzalo Carrillo Leito (vicepresidente), Emiliano Vargas Aignasse, Gustavo Cobos, Ramiro Ortega, Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz, Gastón Gómez y Cristian Abel; y por los funcionarios municipales Luis Lobo Chaklian (asesor), Guadalupe Rearte (directora de Catastro y Planificación Urbanística), Marcelo Daniel Beccari (subdirector de Planificación Urbana) y la arquitecta Mónica Gladys Alicia Ailan.
Además, en la primera audiencia pública realizada en marzo, estuvieron presentes el titular del Concejo Deliberante, Fernando Juri; la intendenta capitalina, Rossana Chahla; el intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola; funcionarios provinciales y municipales; concejales, profesionales y vecinos.
En aquel encuentro, la Municipalidad ofreció un diagnóstico propio sobre cómo se observa la ciudad en la actualidad. Se defendió la idea de que es necesario construir más puentes, definir nuevas centralidades y repensar la lógica de los balcones, de los estacionamientos y de los pisos en altura. La exposición estuvo a cargo de Lobo Chaklian, quien elogió la decisión política de los actores y la participación de los profesionales.