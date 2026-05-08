Cómo impacta el nuevo Código de Planeamiento en el desarrollo inmobiliario en Yerba Buena

Yerba Buena avanza en la implementación de su nuevo Código de Planeamiento, herramienta que apunta a ordenar el crecimiento urbano, mejorar la conectividad y dar previsibilidad al desarrollo inmobiliario. Así lo explicó a LA GACETA el secretario de Planificación y Obras Públicas, Esteban Auad, quien destacó que la reforma busca “adecuarse a los tiempos actuales” tras más de tres décadas sin modificaciones sustanciales.