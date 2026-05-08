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Cómo impacta el nuevo Código de Planeamiento en el desarrollo inmobiliario en Yerba Buena

El secretario de Planificación y Obras Públicas de esa ciudad, Esteban Auad, explicó los alcances de la reforma y respondió a cuestionamientos sobre los costos para construir.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Esteban Auad, secretario de Planificación de Yerba Buena, impulsa el nuevo Código de Planeamiento para ordenar el crecimiento urbano y dar previsibilidad al sector inmobiliario.
  • Tras 30 años sin cambios, la norma busca mejorar la conectividad metropolitana y aclara que los costos de construcción dependen mayormente de cargos provinciales, no municipales.
  • La reforma marca el inicio de una planificación regional integrada que busca reducir tiempos de traslado y fomentar un desarrollo sostenible en toda el área metropolitana.
Resumen generado con IA

Yerba Buena avanza en la implementación de su nuevo Código de Planeamiento, herramienta que apunta a ordenar el crecimiento urbano, mejorar la conectividad y dar previsibilidad al desarrollo inmobiliario. Así lo explicó a LA GACETA el secretario de Planificación y Obras Públicas, Esteban Auad, quien destacó que la reforma busca “adecuarse a los tiempos actuales” tras más de tres décadas sin modificaciones sustanciales.

“El código anterior era bueno, pero tenía 30 años de vigencia. En ese tiempo, Yerba Buena cambió de manera significativa y había que planificar cuestiones que no habían sido contempladas, especialmente la expansión y la conectividad”, sostuvo.

En LG Play, Auad remarcó que la actualización normativa no solo impacta en el ámbito local, sino que se proyecta en una escala más amplia: la del área metropolitana. En ese sentido, recordó que durante 2024 se impulsó un primer conversatorio con intendentes de municipios vecinos para avanzar en una agenda común.

“Nosotros no hablamos de un ‘gran Yerba Buena’, sino de una gran área metropolitana que integre a San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí, Alderetes, Tafí Viejo y otras localidades. Hay problemáticas compartidas que obligan a trabajar en conjunto”, explicó.

Entre los ejes centrales, la conectividad aparece como un factor determinante para el desarrollo urbano y económico. “Es clave para cualquier ciudad. No solo impulsa el comercio y la integración social, sino que también mejora la calidad de vida al reducir los tiempos de traslado, que hoy son muy extensos en Tucumán”, advirtió.

ARCHIVO LA GACETA ARCHIVO LA GACETA

En ese marco, mencionó la necesidad de avanzar en obras de infraestructura vial, como un proyecto de circunvalación de siete kilómetros que permitiría descongestionar el tránsito y mejorar la vinculación entre distintos puntos del área metropolitana. “Para crecer hay que invertir. La historia demuestra que el desarrollo viene de la mano de la conectividad”, explicó.

Por otro lado, Auad respondió a cuestionamientos del sector privado sobre los costos para desarrollar proyectos inmobiliarios en Yerba Buena, luego de que se planteara que las cargas locales son significativamente más altas que en otras regiones.

“De los valores que se mencionan, solo una parte corresponde al municipio. La tasa local es de $4.200 por metro cuadrado; el resto son cargos provinciales vinculados a obras de infraestructura, que se aplican en toda la provincia”, aclaró.

El funcionario reconoció que estos costos pueden representar una carga importante para los desarrolladores, pero señaló que no dependen de la administración municipal. “Entiendo al empresariado, pero es importante diferenciar qué corresponde a cada nivel del Estado”, indicó.

Finalmente, Auad insistió en la necesidad de retomar políticas de planificación a escala regional, con participación del Gobierno provincial y los municipios, para consolidar un crecimiento urbano más ordenado y sostenible. “Es momento de sentarse a trabajar en conjunto y avanzar en una visión metropolitana que permita dar respuestas a los desafíos actuales”, concluyó.

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