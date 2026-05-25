Reforma del Código de Planeamiento Urbano en la capital: se avecina una audiencia clave

El presidente de la comisión especial del Concejo, el edil Facundo Vargas Aignasse, resaltó la relevancia que tendrán las presentaciones de este miércoles para el armado del próximo CPU. “Todas las opiniones de los distintos actores que participan en las audiencias son muy importantes, pero entiendo que la devolución del Colegio de Arquitectos es central y de gran valor para avanzar en este proceso de modificación del CPU”, aseguró.