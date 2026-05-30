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El triple juego de Jaldo hacia 2027

A un año de las elecciones provinciales, el gobernador se para ante frentes que se cruzan y condicionan la estrategia del oficialismo.

Jaldo enfrenta un entramado de definiciones y desafíos de cara a lo que viene.
Jaldo enfrenta un entramado de definiciones y desafíos de cara a lo que viene.
Gabriela Baigorri
Por Gabriela Baigorri Hace 5 Hs

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