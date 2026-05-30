OpiniónColumnas El triple juego de Jaldo hacia 2027 A un año de las elecciones provinciales, el gobernador se para ante frentes que se cruzan y condicionan la estrategia del oficialismo. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Jaldo enfrenta un entramado de definiciones y desafíos de cara a lo que viene. Por Gabriela Baigorri Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Osvaldo Jaldo Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027 Tres para una fórmula peronista Jaldo cierra filas y reunió a intendentes y dirigentes peronistas en El Cadillal Lo más popular Mundial 2026: qué vacunas debes ponerte antes de viajar, incluida la del sarampión Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional La UNT abrió el tercer comedor para la comunidad universitaria: precios y opciones gastronómicas Pluriempleo, cuando se trabaja más para vivir igual Ranking notas premium Nueva derivación del caso Pagani: apelan en la Justicia la elección en Psicología de la UNT Caso Lebbos: absolvieron por el beneficio de la duda a otro policía que había sido acusado por encubrimiento Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional Recuerdos fotográficos: 1922. La primera carrera de aviones, de Tucumán a Monteros