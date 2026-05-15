Secciones
Política

Código de Planeamiento capitalino: "Hay más de 300.000 vehículos en el área central en horarios pico"

Expertos defendieron la necesidad de reformar el marco normativo urbanístico. "No todo tiene que estar concretado en el centro de la ciudad", dijeron.

BAJO ANÁLISIS. Se busca modernizar el Código de Planeamiento Urbano vigente. BAJO ANÁLISIS. Se busca modernizar el Código de Planeamiento Urbano vigente.
Por Bárbara Nieva Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • Expertos impulsan la reforma del Código de Planeamiento en San Miguel de Tucumán para reducir los 300.000 vehículos que colapsan el centro capitalino en horarios pico.
  • Buscan modernizar la normativa ante la alta centralización de actividades. Especialistas proponen redistribuir el desarrollo urbano para reducir el colapso vehicular actual.
  • La reforma pretende transformar la dinámica de la ciudad, mejorando la movilidad y calidad de vida. Se espera que fomente un crecimiento equilibrado en zonas periféricas del centro.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánConcejo Deliberante de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT
1

La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT

Pichón Segura, con fecha para el juicio abreviado: Es un traje a medida, dijo Pelli
2

"Pichón" Segura, con fecha para el juicio abreviado: "Es un traje a medida", dijo Pelli

El Tesla de Manuel Quintar destapó denuncias por negocios con el PAMI en Jujuy
3

El Tesla de Manuel Quintar destapó denuncias por negocios con el PAMI en Jujuy

“Pequé de inocente”: el descargo de Manuel Quintar tras la polémica por su Tesla en el Congreso
4

“Pequé de inocente”: el descargo de Manuel Quintar tras la polémica por su Tesla en el Congreso

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan
5

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Ranking notas premium
La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT
1

La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de Pichón Segura e insiste por una junta médica
2

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de "Pichón" Segura e insiste por una junta médica

Pichón Segura, con fecha para el juicio abreviado: Es un traje a medida, dijo Pelli
3

"Pichón" Segura, con fecha para el juicio abreviado: "Es un traje a medida", dijo Pelli

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes
4

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir
5

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

Más Noticias
Se armó un revuelo en las redes por un video que muestra a Cristina Kirchner en la calle y sin custodia policial

Se armó un revuelo en las redes por un video que muestra a Cristina Kirchner en la calle y sin custodia policial

Los 10 puntos más importantes de la decisión que frenó la candidatura de Pagani en la UNT

Los 10 puntos más importantes de la decisión que frenó la candidatura de Pagani en la UNT

La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT

La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT

Pichón Segura, con fecha para el juicio abreviado: Es un traje a medida, dijo Pelli

"Pichón" Segura, con fecha para el juicio abreviado: "Es un traje a medida", dijo Pelli

“Sería un honor”: Manuel Quintar le ofreció su Tesla a Milei tras la defensa pública del Presidente

“Sería un honor”: Manuel Quintar le ofreció su Tesla a Milei tras la defensa pública del Presidente

Suba del boleto, en debate: El servicio es malo, no hace falta un informe de la Municipalidad

Suba del boleto, en debate: "El servicio es malo, no hace falta un informe de la Municipalidad"

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que asoma como posible candidato a presidente de Argentina

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que asoma como posible candidato a presidente de Argentina

“Pequé de inocente”: el descargo de Manuel Quintar tras la polémica por su Tesla en el Congreso

“Pequé de inocente”: el descargo de Manuel Quintar tras la polémica por su Tesla en el Congreso

Comentarios