Código de Planeamiento capitalino: "Hay más de 300.000 vehículos en el área central en horarios pico"

BAJO ANÁLISIS. Se busca modernizar el Código de Planeamiento Urbano vigente.
Resumen para apurados
- Expertos impulsan la reforma del Código de Planeamiento en San Miguel de Tucumán para reducir los 300.000 vehículos que colapsan el centro capitalino en horarios pico.
- Buscan modernizar la normativa ante la alta centralización de actividades. Especialistas proponen redistribuir el desarrollo urbano para reducir el colapso vehicular actual.
- La reforma pretende transformar la dinámica de la ciudad, mejorando la movilidad y calidad de vida. Se espera que fomente un crecimiento equilibrado en zonas periféricas del centro.
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