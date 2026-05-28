Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital

“Nosotros estamos en el CAT trabajando en base a los siete ejes planteados por el Consejo Económico y Social, y hemos realizado jornadas de debate con estos ejes. Venimos a presentar las conclusiones que tenemos como resultado de esas jornadas, particularmente enfocándonos en lo relacionado a movilidad y a infraestructura y servicios”, continuó Soler. Y agregó: “nuestro principal desafío es hacer un CPU que preforme el futuro de la ciudad, dando lugar a la ciudad que queremos. Por eso me parece extraordinario que podamos escucharnos entre todos los actores. A diferencia de los procesos de reformas previo, en este estamos escuchando a la sociedad y a las organizaciones interesadas en que la ciudad cambie y mejore”, finalizó.