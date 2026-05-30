Fin de semana de ferias municipales: comidas, artesanías y mucho más

El fin de semana está a la vuelta de la esquina. En San Miguel de Tucumán se esperan días con una gran amplitud térmica, con mañanas y noches frescas y tardes especiales para disfrutar del aire libre. Los espacios verdes de la Municipalidad se convertirán en lugares ideales para disfrutar del buen clima, sobre todo porque las ferias volverán a estar presentes.