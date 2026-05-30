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Fin de semana de ferias municipales: comidas, artesanías y mucho más

Con tardes templadas ideales para pasear, la ciudad se prepara para un fin de semana a pleno.

Fin de semana de ferias municipales: comidas, artesanías y mucho más
Doro: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Por Milagro Corbalán Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizará ferias de comida y artesanías este fin de semana en diversos parques de la ciudad para aprovechar el clima templado.
  • Los eventos se realizarán en espacios como Plaza Independencia y Parque Avellaneda, acompañados por un pronóstico de temperaturas agradables y baja probabilidad de lluvias.
  • Estas ferias buscan fomentar la economía local y ofrecer opciones de recreación al aire libre para los vecinos, consolidando a los parques como puntos de encuentro clave.
Resumen generado con IA

El fin de semana está a la vuelta de la esquina. En San Miguel de Tucumán se esperan días con una gran amplitud térmica, con mañanas y noches frescas y tardes especiales para disfrutar del aire libre. Los espacios verdes de la Municipalidad se convertirán en lugares ideales para disfrutar del buen clima, sobre todo porque las ferias volverán a estar presentes.

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El viernes habrá una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 20 °C. El sábado el termómetro indicará entre 10 °C y 21 °C y, el domingo, entre 13 °C y 22 °C. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional anunció lluvias aisladas para la noche del sábado, las probabilidades de precipitación son bajas y se mantienen entre el 10 y el 40%.

  • Ferias municipales en el parque Avellaneda
  • Ferias municipales en el parque El Provincial
  • Ferias municipales en la plaza Independencia
  • Ferias municipales en el parque 9 de Julio
  • Ferias municipales en Manantial Sur
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