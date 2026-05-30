Clear-Coding: la nueva regla de la infidelidad que prioriza la honestidad por encima del chamuyo infinito

Resumen para apurados
- Gleeden reveló que en 2026 el 60% de los argentinos que buscan relaciones no monógamas exige honestidad inmediata bajo el 'Clear-Coding' para evitar rodeos.
- Ante el desgaste de citas fallidas y el estrés diario, el 27% de los usuarios en el país utiliza estos encuentros directos como un refugio para proteger su salud mental.
- El 'Clear-Coding' marca un cambio cultural que redefine la seducción. Las aplicaciones ya adaptan sus funciones para que los usuarios declaren sus límites y objetivos.
Los datos de Gleeden, la plataforma de encuentros no monógamos que ya usan más de 450.000 personas en el país, confirman que el deseo en 2026 no tiene filtros. El 52% de los argentinos ya saltó el cerco de la monogamia y el giro inesperado es que el 60% exige que su amante sea directo antes de siquiera pedirse un café. Se terminó la era del chamuyo infinito; hoy, la honestidad es el valor más buscado.
En un contexto donde la crisis económica y el estrés diario no dan descanso, el 27% de los usuarios usa estos encuentros como un búnker emocional: un espacio para desconectar y ser uno mismo. Este cambio de paradigma responde, en parte, a la necesidad de proteger la salud mental. Las nuevas generaciones buscan evitar el dolor y la sensación de ser utilizados que solían surgir en las relaciones sin compromisos claros.
Cansancio
Los solteros agotaron su paciencia. Pero en medio de ese ciclo de citas fallidas, surgió una tendencia que está reseteando el manual de seducción: el "Clear-Coding". ¿De qué se trata? De blanquear las intenciones y decir, desde el segundo uno, qué venís a buscar. Y curiosamente, el lugar donde los argentinos encontraron esta "honestidad brutal" no es en las aplicaciones de noviazgo, sino en el terreno de la infidelidad.
Las aplicaciones de citas han respondido a esta demanda de claridad incorporando funciones y opciones que facilitan la comunicación directa. Ya no basta con deslizar o hacer “match”. Ahora, muchas plataformas permiten a los usuarios establecer desde el principio sus objetivos, preferencias y límites relacionales.
Un cambio
Por ejemplo, pueden indicar si buscan una relación a largo plazo, si están abiertos a citas casuales, si prefieren relaciones abiertas, monógamas o poliamorosas, o si simplemente desean conocer gente nueva sin expectativas románticas.
"El argentino se cansó de adivinar intenciones. Hoy, la claridad seduce más que cualquier estrategia. El Clear-Coding marca un cambio cultural: menos vueltas, más verdad, incluso en los vínculos menos tradicionales.
El "Clear-Coding" no viene a romantizar la infidelidad, sino a exponer un cambio de época. "Deja a la persona un poco mejor de como la encontraste", podría ser un buen slogan de la tendencia. Independientemente de si la relación dura para siempre o es solo un "módulo temporal", el objetivo es que ambos crezcan.