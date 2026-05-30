Clear-Coding: la nueva regla de la infidelidad que prioriza la honestidad por encima del chamuyo infinito

Los datos de Gleeden, la plataforma de encuentros no monógamos que ya usan más de 450.000 personas en el país, confirman que el deseo en 2026 no tiene filtros. El 52% de los argentinos ya saltó el cerco de la monogamia y el giro inesperado es que el 60% exige que su amante sea directo antes de siquiera pedirse un café. Se terminó la era del chamuyo infinito; hoy, la honestidad es el valor más buscado.