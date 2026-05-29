Política

Por qué el jueves 4 es una fecha límite para el transporte en Tucumán

Aetat y UTA pasaron a un cuarto intermedio hasta el martes, luego de que el gremio rechazara la propuesta de un pago en partes de los salarios. Reclamo de empresarios.

SERVICIO DE COLECTIVOS EN TUCUMÁN / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA
SERVICIO DE COLECTIVOS EN TUCUMÁN / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • UTA y empresarios de Aetat en Tucumán postergaron negociaciones tras rechazarse el pago de sueldos en cuotas, fijando el jueves 4 como fecha límite antes de posibles medidas.
  • El gremio rechazó la propuesta patronal de abonar los salarios de forma desdoblada, en medio de una profunda crisis del sector y tensiones por las tarifas del boleto de colectivo.
  • Si no hay acuerdo el martes, el jueves 4 podría iniciarse un paro de colectivos que afectará el transporte público y la movilidad de miles de usuarios en San Miguel de Tucumán.
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