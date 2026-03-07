El comité para la reforma del Código de Planeamiento Urbano de la Capital se reunirá semanalmente

Quien fue elegido como presidente de la comisión especial para el Estudio, Evaluación y Reforma del CPU, Facundo Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital), se refirió a lo conversado en la reunión de la que también participaron representantes del Ejecutivo municipal. “Hemos definido en conjunto, todos los concejales y funcionarios municipales miembros que tendremos reuniones periódicamente, los miércoles desde las 9.30. La primera audiencia, con todos los miembros invitados a participar de las distintas etapas y la recepción de propuestas será la semana que viene y ahí comenzaremos con el diagnóstico de la Municipalidad respecto a la necesidad de actualizar el CPU”, resaltó.