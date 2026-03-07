El comité para la reforma del Código de Planeamiento Urbano de la Capital se reunirá semanalmente

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán avanza en los primeros pasos para trabajar en la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU). Ayer, en reunión constitutiva, se terminó de definir a las autoridades y al esquema de actividades para elaborar una nueva normativa de ordenamiento para la Capital.
Quien fue elegido como presidente de la comisión especial para el Estudio, Evaluación y Reforma del CPU, Facundo Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital), se refirió a lo conversado en la reunión de la que también participaron representantes del Ejecutivo municipal. “Hemos definido en conjunto, todos los concejales y funcionarios municipales miembros que tendremos reuniones periódicamente, los miércoles desde las 9.30. La primera audiencia, con todos los miembros invitados a participar de las distintas etapas y la recepción de propuestas será la semana que viene y ahí comenzaremos con el diagnóstico de la Municipalidad respecto a la necesidad de actualizar el CPU”, resaltó.
Debate fundamental
En tanto, el secretario de Obras Públicas capitalino, Luis Lobo Chaklian, expuso: “quiero destacar la decisión política tanto de la intendenta, Rossana Chahla; y del presidente del Concejo, Fernando Juri, de abordar este debate fundamental para diagramar la ciudad en la que queremos vivir en las próximas décadas, generando nuevas centralidades, incrementando los servicios y articulando institucionalmente con entidades nacionales, provinciales y municipales de esta ciudad que es el núcleo de un área metropolitana”.
El comité está conformado, además, por los ediles Gonzalo Carrillo Leito (vicepresidente), Emiliano Vargas Aignasse, Gustavo Cobos, Ramiro Ortega, Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz, Gastón Gómez y Carlos Arnedo junto a los funcionarios municipales Guadalupe Rearte (directora de Catastro y Planificación Urbanística), Marcelo Daniel Beccari (subdirector de Planificación Urbana) y la arquitecta Mónica Gladys Alicia Ailan.