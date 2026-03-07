Secciones
Política

El comité para la reforma del Código de Planeamiento Urbano de la Capital se reunirá semanalmente

La comisión definió sus autoridades y el esquema de trabajo.

Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán
Hace 4 Hs

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán avanza en los primeros pasos para trabajar en la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU). Ayer, en reunión constitutiva, se terminó de definir a las autoridades y al esquema de actividades para elaborar una nueva normativa de ordenamiento para la Capital.

Quien fue elegido como presidente de la comisión especial para el Estudio, Evaluación y Reforma del CPU, Facundo Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital), se refirió a lo conversado en la reunión de la que también participaron representantes del Ejecutivo municipal. “Hemos definido en conjunto, todos los concejales y funcionarios municipales miembros que tendremos reuniones periódicamente, los miércoles desde las 9.30. La primera audiencia, con todos los miembros invitados a participar de las distintas etapas y la recepción de propuestas será la semana que viene y ahí comenzaremos con el diagnóstico de la Municipalidad respecto a la necesidad de actualizar el CPU”, resaltó.

Debate fundamental

En tanto, el secretario de Obras Públicas capitalino, Luis Lobo Chaklian, expuso: “quiero destacar la decisión política tanto de la intendenta, Rossana Chahla; y del presidente del Concejo, Fernando Juri, de abordar este debate fundamental para diagramar la ciudad en la que queremos vivir en las próximas décadas, generando nuevas centralidades, incrementando los servicios y articulando institucionalmente con entidades nacionales, provinciales y municipales de esta ciudad que es el núcleo de un área metropolitana”.

Reforma del Código de Planeamiento Urbano en la Capital: se abre el ciclo de audiencias

Reforma del Código de Planeamiento Urbano en la Capital: se abre el ciclo de audiencias

El comité está conformado, además, por los ediles Gonzalo Carrillo Leito (vicepresidente), Emiliano Vargas Aignasse, Gustavo Cobos, Ramiro Ortega, Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz, Gastón Gómez y Carlos Arnedo junto a los funcionarios municipales Guadalupe Rearte (directora de Catastro y Planificación Urbanística), Marcelo Daniel Beccari (subdirector de Planificación Urbana) y la arquitecta Mónica Gladys Alicia Ailan.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánConcejo Deliberante de San Miguel de TucumánLuis Lobo ChakliánFernando JuriRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos
1

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

No tenemos nada que envidiar a Francia: los nuevos enólogos que buscan cambiar la historia del vino tucumano
2

"No tenemos nada que envidiar a Francia": los nuevos enólogos que buscan cambiar la historia del vino tucumano

3

Expectativas tras el comienzo del año lectivo

4

Cartas de lectores: tránsito en Yerba Buena y aledaños

5

Cartas de lectores: Grosería

Estrecho de Ormuz paralizado: unos 20.000 marineros quedaron bloqueados en el Golfo Pérsico
6

Estrecho de Ormuz paralizado: unos 20.000 marineros quedaron bloqueados en el Golfo Pérsico

Más Noticias
Propuesta musical: una peña para homenajear a las mujeres

Propuesta musical: una peña para homenajear a las mujeres

Lo viejo funciona: el boom de “Scream 7”

Lo viejo funciona: el boom de “Scream 7”

Consumos problemáticos en adolescentes: “Vemos con mucha fuerza las adicciones sin sustancias”

Consumos problemáticos en adolescentes: “Vemos con mucha fuerza las adicciones sin sustancias”

Celebrarán en Tucumán la festividad de Mama Antula

Celebrarán en Tucumán la festividad de Mama Antula

Recuerdos fotográficos: 1942. Nelly Orti, la reina rubia de la zafra

Recuerdos fotográficos: 1942. Nelly Orti, la reina rubia de la zafra

Estrecho de Ormuz paralizado: unos 20.000 marineros quedaron bloqueados en el Golfo Pérsico

Estrecho de Ormuz paralizado: unos 20.000 marineros quedaron bloqueados en el Golfo Pérsico

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

Comentarios