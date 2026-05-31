Claves para entender el conflicto en la UNT: qué puede pasar hasta el 10 de junio
La expectativa está puesta en una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones que podría conocerse esta semana y reconfigurar el escenario electoral. En ese marco, tanto el oficialismo como la oposición analizan distintos escenarios de cara a la Asamblea Universitaria.
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