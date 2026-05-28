Nueva derivación del caso Pagani: apelan en la Justicia la elección en Psicología de la UNT

Resumen para apurados
- Candidatos opositores apelaron ante la Justicia la elección en la Facultad de Psicología de la UNT, denunciando que la Junta Electoral ignoró un fallo sobre reelecciones.
- La disputa surge tras el 'caso Pagani', donde la Cámara Federal limitó las reelecciones consecutivas, un precedente que la Junta Electoral habría omitido en este proceso.
- Este reclamo judicial podría redefinir los límites democráticos en la UNT y sentar un precedente clave para futuras elecciones y la autonomía de sus facultades.
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