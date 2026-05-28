Presentación

Nueva derivación del caso Pagani: apelan en la Justicia la elección en Psicología de la UNT

Los postulantes opositores sostienen que la Junta Electoral ignoró el fallo de la Cámara Federal sobre los límites a las reelecciones consecutivas.

La Facultad de Psicología, epicentro de otro debate electoral.
La Facultad de Psicología, epicentro de otro debate electoral.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Candidatos opositores apelaron ante la Justicia la elección en la Facultad de Psicología de la UNT, denunciando que la Junta Electoral ignoró un fallo sobre reelecciones.
  • La disputa surge tras el 'caso Pagani', donde la Cámara Federal limitó las reelecciones consecutivas, un precedente que la Junta Electoral habría omitido en este proceso.
  • Este reclamo judicial podría redefinir los límites democráticos en la UNT y sentar un precedente clave para futuras elecciones y la autonomía de sus facultades.
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