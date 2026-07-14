Vacaciones de invierno: 11 actividades para disfrutar en familia o con amigos en Tucumán
Recorridos urbanos, música, teatro y talleres forman parte de la agenda de actividades para disfrutar durante estas vacaciones, Una grilla de opciones para salir esta semana en familia o entre amigos en propuestas oficiales y privadas, gratuitas o pagas.
Resumen para apurados
- Municipios y privados de Tucumán lanzaron una variada agenda cultural y turística para toda la familia durante las vacaciones de invierno en diversos puntos de la provincia.
- Las propuestas incluyen paseos temáticos en el Bus Turístico, obras teatrales, espectáculos musicales, festivales infantiles y recorridos gastronómicos y de naturaleza.
- Esta variada oferta busca consolidar a Tucumán como un destino clave del norte argentino, dinamizar la economía local y fomentar el acceso a la cultura de manera inclusiva.
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