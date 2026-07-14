Vacaciones de invierno: 11 actividades para disfrutar en familia o con amigos en Tucumán

CEMENTERIO DEL OESTE. De lunes a viernes, a las 10, y de martes a sábado, a las 17, en el hall de acceso de la necrópolis se puede visitar la muestra “Historia, arte y memoria”, parte del proyecto “Catálogo fotográfico del Cementerio del Oeste”. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO