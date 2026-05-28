Incertidumbre total en la elección del rector de la UNT: “La situación sigue igual”
Resumen para apurados
- La Junta Electoral de la UNT confirmó que la elección de rector en Tucumán sigue suspendida por una cautelar judicial que frena la postulación del oficialista Sergio Pagani.
- El conflicto judicial inició por impugnaciones de la oposición a Pagani. La Junta descartó una proclamación automática, aclarando que la fórmula suspendida puede reconfigurarse.
- Es un hecho inédito desde 1986 que paraliza la Asamblea Universitaria. Si la Justicia no resuelve el conflicto antes del segundo semestre, la UNT podría enfrentar una acefalía.
La elección de autoridades en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) atraviesa un escenario de incertidumbre marcado por decisiones judiciales cruzadas, interpretaciones contrapuestas y un proceso electoral que, por primera vez en décadas, quedó en suspenso.
La situación se profundizó tras el reciente fallo del Juzgado Federal N°2, que rechazó un planteo impulsado por la fórmula opositora integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala, quienes buscaban impedir una nueva candidatura del actual rector, Sergio Pagani. El juez Guillermo Díaz Martínez consideró que la vía elegida no era la adecuada, aunque la resolución fue apelada, por lo que el conflicto continúa abierto.
En este contexto, el presidente de la Junta Electoral de la UNT, Fernando Valdez, advirtió en diálogo con LA GACETA que el proceso sigue condicionado por la medida cautelar vigente que suspendió provisoriamente una de las fórmulas oficializadas.
“El proceso electoral fue aplazado por una decisión judicial de no innovar que suspendió provisoriamente a una de las fórmulas. Esa cautelar sigue vigente porque la cuestión de fondo aún no fue resuelta”, dijo.
Valdez detalló que, al momento, existen dos fórmulas oficializadas -entre ellas la encabezada por Pagani- y que la medida judicial no implica la inhabilitación definitiva de ninguna candidatura, sino una suspensión transitoria hasta que se expida la Justicia.
Sin proclamación automática y con escenario abierto
Uno de los puntos de conflicto gira en torno a la posibilidad de que la fórmula opositora sea proclamada automáticamente. Sin embargo, la Junta Electoral descartó esa interpretación.
“No corresponde una proclamación automática. Hay dos fórmulas oficializadas y la discusión judicial está centrada en uno de los integrantes de una de ellas”, señaló Valdez.
En ese sentido, explicó que, incluso si la Justicia fallara en contra de Pagani, el proceso no se cerraría de manera directa: “Las fórmulas son binominales. Si hubiera una resolución adversa sobre uno de los candidatos, la fórmula podría recomponerse. Los plazos para hacerlo no están vencidos”.
El funcionario comparó la situación con antecedentes recientes en la política provincial, donde la Justicia permitió reconfigurar candidaturas en lugar de anular procesos completos.
Tiempos judiciales e incertidumbre
Otro factor clave es el tiempo. La resolución de fondo depende de la Cámara Federal, sin un plazo definido, aunque con referencias temporales que marcan el ritmo del expediente.
“La cautelar tiene una vigencia de tres meses desde su dictado, el 15 de mayo. Si no hay una resolución antes, estamos hablando de que la definición podría trasladarse al segundo semestre”, indicó Valdez.
Mientras tanto, la universidad continúa sin autoridades electas y bajo un esquema transitorio. En caso de acefalía, la conducción recae en un vicerrector subrogante designado dentro del Consejo Superior.
Un hecho sin precedentes
Más allá de las disputas técnicas y jurídicas, el dato que sobresale es el carácter excepcional del momento institucional que atraviesa la UNT.
“Planteos judiciales siempre hubo, pero nunca una suspensión de la Asamblea Universitaria. Desde 1986, cuando participé por primera vez, jamás se había dado una situación así. Esto es realmente inédito”, remarcó Valdez.
La Asamblea Universitaria, que debía definir las nuevas autoridades, quedó postergada sin fecha cierta, a la espera de una resolución judicial que ordene el escenario.