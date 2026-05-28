Incertidumbre total en la elección del rector de la UNT: “La situación sigue igual”

La situación se profundizó tras el reciente fallo del Juzgado Federal N°2, que rechazó un planteo impulsado por la fórmula opositora integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala, quienes buscaban impedir una nueva candidatura del actual rector, Sergio Pagani. El juez Guillermo Díaz Martínez consideró que la vía elegida no era la adecuada, aunque la resolución fue apelada, por lo que el conflicto continúa abierto.