Tras el revés judicial, Cabrera y Abdala apelaron y ratificaron su reclamo por el Rectorado en la UNT
Resumen para apurados
- Cabrera y Abdala apelaron en Tucumán el fallo que rechazó su demanda contra el candidato Pagani, buscando ratificar su reclamo exclusivo por el Rectorado de la UNT.
- El abogado opositor aclaró que la medida cautelar que suspende la postulación de Pagani sigue vigente, lo que dejaría a su lista como la única habilitada según el estatuto.
- La disputa se definirá en la Cámara Federal de Apelaciones. El conflicto mantiene la incertidumbre institucional en la UNT de cara a la definición electoral de junio.
Tras el fallo del juez Guillermo Díaz Martínez que rechazó la acción declarativa impulsada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala contra la candidatura de Sergio Pagani, el abogado apoderado de la fórmula opositora, Manuel Gonzalo Casas, cuestionó con dureza la resolución judicial. En diálogo con LG Play, aseguró que la sentencia “no cambia nada” respecto de la situación electoral actual en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y confirmó que ya apelaron ante la Cámara Federal.
Casas remarcó que la medida cautelar dictada días atrás por la Cámara Federal de Apelaciones -que suspendió provisoriamente la candidatura de Pagani para un nuevo mandato consecutivo- “sigue vigente” y consideró que, mientras esa resolución continúe en pie, “la única lista habilitada es la de Cabrera y Abdala”. “Lo principal en estos momentos es intentar llevar calma a toda la comunidad universitaria e indicar, como primera situación, que esta resolución no cambia nada de lo que se determinó hace dos viernes. Es decir, la medida cautelar sigue vigente”, afirmó.
El abogado cuestionó con dureza la decisión del magistrado de primera instancia y sostuvo que el fallo contradice lo resuelto previamente por la Cámara Federal. “La sentencia sigue sin resolver el fondo y en este sentido es un incumplimiento a la manda del superior, de la Cámara Federal, porque la Cámara Federal ya había determinado que la vía que habían elegido mis mandantes, que es la acción de declaración de certeza, era correcta”, señaló.
Según Casas, el juez debía pronunciarse exclusivamente sobre la cuestión de fondo: determinar si Pagani estaba o no habilitado para competir por un nuevo mandato. “Nosotros ya hemos apelado. En estos trámites es: yo apelo y después fundamento. Ya está apelado. Ahora nos vamos a la Cámara”, indicó. A la vez, lamentó el impacto institucional que el conflicto viene generando dentro de la UNT. “Lo único que hace es afectar a la Universidad”, expresó.
Sobre el planteo realizado por Cabrera y Abdala para ser proclamados como autoridades del Rectorado este viernes, Casas insistió en que el Estatuto universitario prevé esa posibilidad en caso de existir una sola fórmula habilitada. “Hay un artículo en el Estatuto, que es básicamente la Constitución de la Universidad, que dice que si hay una sola lista habilitada, esa debe ser proclamada. Eso dice el artículo 114”, afirmó.
Para explicar esa postura, el abogado utilizó una comparación futbolística: “Si uno va a jugar un partido de fútbol y de los 11 jugadores de uno de los equipos seis están inhabilitados por incumplimiento de las reglas de juego, el partido no se juega de vuelta, se proclama como ganador al otro”.
Casas también sostuvo que el debate sobre un eventual tercer mandato de Pagani ya había sido abordado durante la Asamblea Universitaria que reformó el Estatuto en 2024. “La Asamblea Universitaria analizó -cuando se votó una norma transitoria- si se permitiría el reinicio de los mandatos, es decir, si se le permitiría en concreto un tercer mandato a Pagani. Al momento de votar, se votó en contra: 79 a 34”, recordó.
En ese sentido, consideró que toda la comunidad universitaria conocía de antemano el conflicto jurídico que podía derivarse de la candidatura del actual rector. “Todos los participantes de la comunidad universitaria tenían noción de que había cierto riesgo de que saliera una cautelar favorable a nosotros”, manifestó.
Finalmente, el abogado volvió a poner el foco en la vigencia de la cautelar dictada por la Cámara Federal y sostuvo que esa resolución es la que marca actualmente el escenario electoral dentro de la UNT. “Lo más importante, para que algo de seguridad jurídica tengamos, es que la cautelar sigue funcionando. Entonces, hasta el 10 de junio hay que trabajar, tanto mis mandantes como eventualmente el oficialismo, en función de que la candidatura de Pagani está excluida por el momento”, concluyó.