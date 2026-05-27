Tras el revés judicial, Cabrera y Abdala apelaron y ratificaron su reclamo por el Rectorado en la UNT

Finalmente, el abogado volvió a poner el foco en la vigencia de la cautelar dictada por la Cámara Federal y sostuvo que esa resolución es la que marca actualmente el escenario electoral dentro de la UNT. “Lo más importante, para que algo de seguridad jurídica tengamos, es que la cautelar sigue funcionando. Entonces, hasta el 10 de junio hay que trabajar, tanto mis mandantes como eventualmente el oficialismo, en función de que la candidatura de Pagani está excluida por el momento”, concluyó.