Desde hoy, Cristina Grunauer quedará al frente de la UNT como autoridad provisoria
La decana de Derecho conducirá la universidad hasta la Asamblea Universitaria del 10 de junio, luego de que Sergio Pagani y Mercedes Leal resolvieran no extender sus mandatos en medio del conflicto judicial por la elección de rector y vice.
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) inició una nueva etapa institucional luego de la finalización de los mandatos de Sergio Pagani y Mercedes Leal al frente del Rectorado. En medio de la incertidumbre judicial por la suspensión de la candidatura del actual rector, la decana de la Facultad de Derecho, Cristina Grunauer de Falú, asumirá provisoriamente la conducción de la casa de altos estudios hasta la Asamblea Universitaria prevista para el 10 de junio.
En diálogo con LA GACETA, Mercedes Leal confirmó que finalmente no aceptará una prórroga de mandato como autoridad provisoria de la Universidad, pese a que días atrás había manifestado públicamente su disposición a asumir esa responsabilidad luego de que Pagani anunciara que no pediría una extensión de funciones. “No voy a pedir la prórroga porque quiero seguir participando de las elecciones, ser parte de la lista oficial y disputar el Rectorado. No es conveniente para evitar que existan suspicacias”, sostuvo la actual vicerrectora.
Leal aseguró además que confía en el funcionamiento institucional de la UNT durante las próximas semanas. “Confío plenamente en el Consejo Superior y en la doctora Grunauer que sabrán asegurar la gobernabilidad y la institucionalidad hasta la Asamblea Universitaria del 10 de junio”, expresó. También manifestó expectativas respecto de una resolución judicial en el corto plazo: “Esperemos que hasta esa fecha ya tengamos alguna novedad sobre la cuestión de fondo por parte de la Cámara Federal de Apelaciones”.
Según indicaron fuentes de la UNT a LA GACETA, la jornada de hoy comenzará a las 9 con el juramento de Natalia Carignano como nueva directora del Consejo de Escuelas Experimentales, representación que se incorpora este año al Consejo Superior y eleva de 31 a 32 el número total de integrantes del cuerpo. Luego, a las 11, asumirán formalmente los consejeros superiores elegidos el martes por los colegios electorales.
Finalmente, luego de los juramentos, Sergio Pagani anunciará oficialmente que Cristina Grunauer de Falú quedará a cargo del Rectorado hasta la Asamblea Universitaria. La actual decana de Derecho había sido elegida en abril como vicerrectora subrogante por amplia mayoría del Consejo Superior, con un mandato de un año.
Autoridad provisoria
Grunauer de Falú llegó al decanato de Derecho en 2022, cuando debió asumir la conducción de la facultad tras el fallecimiento de la decana electa Nélida Escudero pocos días después de los comicios. En las elecciones de este año fue reelecta automáticamente, ya que su espacio fue el único que presentó candidatura para conducir esa unidad académica.
Es profesora titular de las materias “Derecho del Transporte”, “Análisis y redacción de cláusulas contractuales”, “Finanzas” y “Política Económica Argentina”, además de desempeñarse como docente de grado y posgrado en universidades nacionales e internacionales. Grunauer también tuvo un rol central en la reforma del nuevo Estatuto de la UNT al actuar como presidenta de la Comisión Redactora y asambleísta universitaria.
La transición se produce en medio del conflicto judicial abierto por la candidatura de Sergio Pagani para un nuevo mandato consecutivo y mientras la Cámara Federal de Apelaciones mantiene vigente la medida cautelar que suspendió provisoriamente su postulación. En ese escenario, la UNT aguarda una definición de fondo de la Justicia Federal que permita avanzar con la tercera etapa del cronograma electoral vinculada a la elección de rector y vicerrector.
Apelación en Psicología: ex candidatos opositores al decanato acudieron a la Justicia Federal contra la asunción de Silvia López de Martín
Los ex candidatos opositores al decanato de Psicología, Anabel Nayle Murhell y Adrián Chirre, apelaron la resolución de la Junta Electoral que rechazó el planteo para impedir la continuidad de Silvia López de Martín al frente de esa facultad. Los docentes sostienen que la interpretación aplicada por la Cámara Federal en el caso del Rectorado también debería alcanzar a otros cargos ejecutivos de la Universidad y reclamaron una medida cautelar para frenar los efectos de la asunción. En la presentación judicial advirtieron además que permitir la continuidad de autoridades “sin condiciones de elegibilidad” podría derivar en futuras nulidades sobre actos administrativos y decisiones institucionales adoptadas durante la gestión cuestionada.