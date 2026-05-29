Desde hoy, Cristina Grunauer quedará al frente de la UNT como autoridad provisoria

Apelación en Psicología: ex candidatos opositores al decanato acudieron a la Justicia Federal contra la asunción de Silvia López de Martín

Los ex candidatos opositores al decanato de Psicología, Anabel Nayle Murhell y Adrián Chirre, apelaron la resolución de la Junta Electoral que rechazó el planteo para impedir la continuidad de Silvia López de Martín al frente de esa facultad. Los docentes sostienen que la interpretación aplicada por la Cámara Federal en el caso del Rectorado también debería alcanzar a otros cargos ejecutivos de la Universidad y reclamaron una medida cautelar para frenar los efectos de la asunción. En la presentación judicial advirtieron además que permitir la continuidad de autoridades “sin condiciones de elegibilidad” podría derivar en futuras nulidades sobre actos administrativos y decisiones institucionales adoptadas durante la gestión cuestionada.



