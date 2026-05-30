Política

Polémica en la UNT por la autoría del proyecto que nombró al comedor “Juan Francisco Carreras”

Acusaron a la Federación Universitaria de realizar modificaciones irregulares en el acta y adjudicarse una iniciativa presentada originalmente por el Movimiento de Participación Estudiantil.

El comedor lleva el nombre de Juan Francisco Carreras, estudiante de Bioquímica secuestrado y desaparecido en 1976
El comedor lleva el nombre de Juan Francisco Carreras, estudiante de Bioquímica secuestrado y desaparecido en 1976
Por Matias Argañaraz Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • El Movimiento de Participación Estudiantil acusó a la Federación Universitaria de la UNT de modificar un acta para adjudicarse el proyecto del nombre del nuevo comedor.
  • El conflicto surge en torno al nombre de Juan Francisco Carreras, estudiante desaparecido en 1976, cuya iniciativa de homenaje habría sido alterada en los registros oficiales.
  • Esta polémica tensiona las relaciones políticas de la representación estudiantil en la UNT, pudiendo repercutir en el debate interno de futuros proyectos institucionales.
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