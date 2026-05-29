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Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder

Esta semana, la Iglesia se pronunció sobre cuestiones como la Inteligencia Artificial y los problemas sociales y económicos que aquejan a nuestro país. Las coincidencias entre Buenos Aires y Tucumán. La dignididad humana, amenazada por la dictadura de los algoritmos.

TEDEUM. Javier Milei, su hermana Karina y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto al arzobispo Jorge García Cuerva.
TEDEUM. Javier Milei, su hermana Karina y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto al arzobispo Jorge García Cuerva. PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
José Názaro
Por José Názaro Hace 22 Hs

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