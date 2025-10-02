Globant busca recuperar confianza del mercado con recompra de acciones

El directorio de Globant, el reconocido unicornio argentino que cotiza en el índice Nasdaq, autorizó un nuevo programa de recompra de sus propias acciones por una suma máxima agregada de 125 millones de dólares. La decisión surge en un momento delicado para la empresa de tecnología, pues enfrenta dudas sobre la sostenibilidad de su negocio y su crecimiento futuro, que se ligó en los últimos tiempos a la Inteligencia Artificial (IA). Este anuncio de la maniobra estratégica se produce después de que el valor de los activos de la compañía cayera más del 73 por ciento a lo largo de este año.