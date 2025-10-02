Globant busca recuperar confianza del mercado con recompra de acciones

El directorio de Globant, el reconocido unicornio argentino que cotiza en el índice Nasdaq, autorizó un nuevo programa de recompra de sus propias acciones por una suma máxima agregada de 125 millones de dólares. La decisión surge en un momento delicado para la empresa de tecnología, pues enfrenta dudas sobre la sostenibilidad de su negocio y su crecimiento futuro, que se ligó en los últimos tiempos a la Inteligencia Artificial (IA). Este anuncio de la maniobra estratégica se produce después de que el valor de los activos de la compañía cayera más del 73 por ciento a lo largo de este año.
La drástica pérdida de valor bursátil se relaciona directamente con un fuerte recorte en sus proyecciones de expansión anuales. La firma redujo su perspectiva de aumento esperado de más del 20 por ciento a proyectar apenas un dos por ciento, encendiendo alarmas en la comunidad financiera. El directorio de Globant aprobó la asignación de hasta 50 millones de dólares por cada trimestre para ejecutar el plan, con vigencia desde el cuarto trimestre de 2025 hasta el cuarto trimestre de 2026.
Confianza corporativa de parte de Globant
El cofundador, presidente y CEO de Globant, Martín Migoya, expresó que el programa demuestra una fuerte convicción en la estrategia a largo plazo de la compañía. El ejecutivo considera que la empresa, alineada a su plan enfocado en la Inteligencia Artificial, ve una gran oportunidad para proporcionar mayor valor a sus accionistas. Asegura que la corporación continuará creando un negocio innovador y en desarrollo, incrementando el valor generado para sus clientes y todos sus stakeholders.
El director financiero (CFO) de la firma, Juan Urthiague, comunicó que esta iniciativa encuentra respaldo en la generación de flujo de caja libre. Señala que este elemento representa un componente fundamental dentro de la estrategia disciplinada de distribución de capital de la organización. Además de llevar adelante este proceso, la empresa seguirá realizando inversiones en diversas iniciativas estratégicas enfocadas en el desarrollo.
El escepticismo del mercado y problemas de Globant
La efectividad de la recompra, así como el momento para realizarla, quedarán completamente a discreción de Globant, según informaron fuentes internas de la organización. La cantidad real de títulos readquiridos dependerá de múltiples factores, incluyendo las condiciones del mercado, el precio del activo y los requisitos regulatorios. La empresa precisó que otras variables decisivas incluyen las prioridades de liquidez, las restricciones legales en los acuerdos de endeudamiento y otras oportunidades de inversión o adquisición disponibles.
La respuesta inicial del mercado resultó limitada, sin mostrar una reacción significativa en el aftermarket que convenza a los inversores. El analista Gustavo Neffa, de Research for Traders, comentó que el problema de la firma tecnológica parece ser más profundo que la simple adquisición de papeles. Neffa también explicó que los precios de las acciones de la compañía se destruyeron este año, y las organizaciones suelen recomprar valores cuando estos se perciben subvaluados. Si bien la maniobra no constituye una mala señal, el experto destacó que esta operación no soluciona el problema de fondo: la falta de crecimiento que impacta la facturación.