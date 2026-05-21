¿Podría venir el papa León XIV a la Argentina? Crece la expectativa tras confirmar un viaje a Uruguay

Resumen para apurados
- La confirmación del viaje del papa León XIV a Uruguay reactivó en Argentina la expectativa por una visita del Pontífice para fomentar la unidad en un contexto de tensión.
- La Iglesia argentina invitó al Papa en 2025 y la reciente designación del nuncio Michael Wallace Banach podría agilizar las gestiones diplomáticas para concretar el anuncio.
- El arzobispo García Cuerva destacó que la visita tendría un alto impacto social, buscando superar la polarización política y promover el diálogo en todos los sectores del país.
La confirmación del viaje del papa León XIV a Uruguay reactivó en la Argentina las expectativas por una eventual visita del Pontífice al país. Aunque desde el Vaticano todavía no hubo anuncios oficiales, distintos gestos y movimientos dentro de la Iglesia alimentan el entusiasmo tanto en sectores eclesiásticos como políticos.
En ese marco, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, evitó dar precisiones sobre una posible llegada, aunque dejó entrever que la posibilidad estaría “en agenda” y reconoció que conocen el interés del Papa por visitar la Argentina.
El referente de la Iglesia porteña subrayó además el valor simbólico y social que tendría una visita en el contexto actual del país. En ese sentido, planteó la necesidad de reconstruir el diálogo y la unidad en una sociedad atravesada por tensiones y remarcó que sería importante que, ante un eventual viaje, exista una convocatoria amplia que incluya a todos los sectores.
Durante una entrevista con Radio Rivadavia, García Cuerva también cuestionó el tono del debate público y vinculó esa situación con el clima social. “Si entre nosotros nos maltratamos o usamos palabras armadas, ¿qué podemos esperar después de la violencia en nuestra sociedad?”, expresó.
El arzobispo anticipó además que el próximo tedeum tendrá un mensaje dirigido a todo el pueblo argentino y buscará evitar interpretaciones partidarias. Según explicó, volverá a insistir en la necesidad de superar la lógica de confrontación y promover una mirada basada en la fraternidad y el trabajo conjunto, en sintonía con el mensaje de León XIV.
Dentro de la Iglesia, además, deslizan que, si finalmente se concreta la visita, la organización de la agenda en Buenos Aires quedaría bajo la órbita directa del propio arzobispo, quien tendría un rol central en la coordinación institucional y política del evento.
Desde el Arzobispado porteño señalaron a Ámbito que todavía no existe una confirmación oficial del Vaticano, aunque recordaron que la Iglesia argentina formalizó una invitación en junio de 2025. En aquella oportunidad, el obispo de Jujuy, Daniel Fernández, entregó personalmente la propuesta al Pontífice.
También indicaron que hasta hace poco la falta de un representante diplomático complicaba los canales formales entre ambas partes. Sin embargo, la reciente designación de Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en la Argentina podría agilizar las gestiones y facilitar un eventual anuncio.
Uruguay, el viaje que encendió las versiones
La confirmación de la visita de León XIV a Uruguay, prevista para noviembre, funcionó como disparador de las especulaciones en la región. La cercanía geográfica y los vínculos históricos entre ambos países hacen que cada gira papal por Sudamérica reactive la posibilidad de una escala en territorio argentino.
Por el momento no existen precisiones sobre una ampliación de la gira, aunque en ámbitos eclesiásticos reconocen que este tipo de viajes suele definirse con el correr de los meses y de acuerdo con la agenda diplomática y pastoral del Papa.