¿Podría venir el papa León XIV a la Argentina? Crece la expectativa tras confirmar un viaje a Uruguay

El referente de la Iglesia porteña subrayó además el valor simbólico y social que tendría una visita en el contexto actual del país. En ese sentido, planteó la necesidad de reconstruir el diálogo y la unidad en una sociedad atravesada por tensiones y remarcó que sería importante que, ante un eventual viaje, exista una convocatoria amplia que incluya a todos los sectores.