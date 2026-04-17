Influencers de Mercadolibre: la plataforma pagará hasta 15% por venta de producto recomendado

Resumen para apurados
- Mercado Libre lanzó un programa de afiliados que permite a usuarios ganar hasta un 15% de comisión por recomendar productos mediante enlaces personalizados en su plataforma.
- Basado en la 'Creator Economy', el sistema permite monetizar contenido sin mínimo de seguidores. Los pagos se acreditan en Mercado Pago y requieren inscripción fiscal para facturar.
- La medida busca competir con gigantes asiáticos y profesionalizar a los creadores locales. Se espera un fuerte impacto en el e-commerce regional y en la monetización de redes sociales.
Los creadores de contenido tendrán un campo más amplio para recibir ingresos a partir de ahora. Mercado Libre acaba de sumarse a la ola de ventas por recomendación y promete retribuir a los usuarios que logren concretar una venta mediante una recomendación. Al mejor estilo de las plataformas asiáticas, que ya funcionan con esta metodología, Mercado Libre permitirá generar ganancias, no solo mediante ventas de productos propios.
Cualquier usuario que tenga un celular podrá sumarse a crear contenido para promocionar los productos que se ofrecen en Mercado Libre. Para ganar dinero, deberá registrarse como un afiliado o creador. Entonces, se habilitarán los links para recomendar los productos. Si una persona externa efectúa una compra siguiendo el enlace, entonces el creador de contenido percibirá hasta un 15% del valor del producto.
Por ahora, no se estableció un tope en cuanto a las ganancias que se podrán generar con la plataforma. También se informó que no solo los enlaces directos producirán ganancias. Si un usuario ingresa desde un link y continúa navegando, quien hubiera recomendado el producto también recibirá un porcentaje menor si se realiza una compra —aunque sea de otro producto—.
Nuevo sistema de venta por recomendaciones en Mercado Libre
El método al que apela Mercado Libre desde ahora está basado en lo que se denomina Creator Economy. La escuela de negocios online IEBS define a la economía del creador como las ganancias obtenidas por negocios independientes construidos por creadores: personas capaces de generar ingresos mediante la monetización de su contenido. La business school también informa que 2,3 millones de personas en el mundo se dedican a tiempo completo a la creación de contenido.
Quienes quieran sumarse al catálogo de afiliados de Mercado Libre deberán regularizar su actividad e inscribirse fiscalmente para poder facturar sus ingresos. La inscripción estará disponible para cualquier persona, independientemente de la cantidad de seguidores que tenga. Pero quienes, por ejemplo, superen los 10.000 seguidores, podrán acceder a programas especiales.
Los links de recomendación funcionarán con plazos. Si la venta se efectúa en las siguientes 24 horas a la publicación, quien recomendó recibirá el porcentaje pactado. El dinero se acreditará en la cuenta de Mercado Pago, sin necesidad de mediar otras cuentas bancarias. Pero, para facturar, será necesario inscribirse en el sistema de monotributo.