Influencers de Mercadolibre: la plataforma pagará hasta 15% por venta de producto recomendado

Nuevo sistema de venta por recomendaciones en Mercado Libre

El método al que apela Mercado Libre desde ahora está basado en lo que se denomina Creator Economy. La escuela de negocios online IEBS define a la economía del creador como las ganancias obtenidas por negocios independientes construidos por creadores: personas capaces de generar ingresos mediante la monetización de su contenido. La business school también informa que 2,3 millones de personas en el mundo se dedican a tiempo completo a la creación de contenido.