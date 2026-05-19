Google desplegó su nueva apuesta por la era agéntica de la inteligencia artificial

El Google I/O 2026 en Mountain View reforzó la madurez de la inteligencia artificial generativa. Pareciera que la sorpresa por un chat que hablaba por sí solo está a punto de quedar en la prehistoria de la tecnología en esta transición hacia herramientas autónomas y más inteligentes. Pero la consigna actual de Google es construir agentes principalmente seguros, útiles, interconectados y, por sobre todas las cosas, proactivos para los consumidores finales. Si al principio el impacto estuvo en los procesos internos y en las empresas, Google ahora quiere impactar en el usuario común. Al integrar estas capacidades en el buscador, el sistema operativo móvil, los entornos de desarrollo profesional de software y las suites de productividad de oficina, la compañía no solo busca mantener su liderazgo frente a la competencia, sino redefinir por completo la manera en que los seres humanos se relacionan con los entornos digitales.