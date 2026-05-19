Google desplegó su nueva apuesta por la era agéntica de la inteligencia artificial

Resumen para apurados
- Google presentó en California sus últimos avances en inteligencia artificial, video y buscadores durante el inicio de su evento anual Google I/O para liderar la era agéntica.
- La compañía estadounidense desplegó estos desarrollos en el marco de una creciente competencia tecnológica, buscando transformar la interacción de los usuarios con sus servicios.
- Este lanzamiento marca el inicio de la era de los agentes de IA, redefiniendo la funcionalidad de los motores de búsqueda y consolidando el liderazgo de Google en el sector.
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MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA. El sol primaveral de California habilitó un gran día para los amantes de la tecnología que llegaron hasta Mountain View para conocer las novedades de Google en su evento anual más importante. Miles de personas de todo el mundo colapsaron las tranquilas vías de acceso que tiene el predio de la empresa al este de la ciudad para colmar el anfiteatro Shoreline que ofició de principal escenario del día.
Una banda de jazz en la entrada daba la bienvenida a filas interminables de personas que llegaron al epicentro de la innovación. Los asistentes recibían café, agua y panes con arándanos para amenizar la espera antes de ingresar al anfiteatro, verdadero ícono de las principales presentaciones de Google. Históricamente, en este espacio se mostró al mundo cada una de las novedades que transformaron la industria tecnológica, y la jornada de hoy no fue la excepción.
Para los amantes de la innovación este evento es como un Woodstock o una final de la Champions League. Todos los años se espera con una enorme expectativa qué presentará la compañía para fortalecerse en un ecosistema que ha cambiado radicalmente en los últimos años. Google hace mucho tiempo que ya no es una simple empresa de buscadores: su dominio se extiende a sistemas operativos, servicios en la nube, teléfonos, correo electrónico y programas de oficina. Se trata de todo un ecosistema consolidado al que ahora la inteligencia artificial lo está cambiando de nuevo de forma irreversible.
La empresa hoy se define formalmente como una compañía de IA y la apuesta de su CEO, Sundar Pichai, parece estar funcionando con una precisión milimétrica. La firma cuenta actualmente con una de las mejores infraestructuras en el mundo para desplegar todo el poderío de modelos que están redefiniendo la manera de producir, estudiar e interactuar con la información. Por esto, el Google I/O tendrá talleres, conversatorios y salas dedicadas específicamente a la IA durante las dos extensas jornadas que dura el evento.
La era agéntica de Google
Sundar Pichai fue el presentador provincial de la primera parte del I/O. Hace exactamente una década el directivo anunció un cambio de paradigma que reconfiguraría el negocio tecnológico global: Google pasaba de ser una organización orientada primero al entorno móvil a una enfocada plenamente en la inteligencia artificial. Diez años después de aquel manifiesto, Pichai inauguró el Google I/O 2026 ante una audiencia global, pero esta vez el mensaje central no fue simplemente añadir funciones de asistencia inteligente a los productos que ya conocemos. El verdadero núcleo de todas y cada una de las presentaciones de este año tuvo un nombre técnico, operativo y conceptual definitivo: la “era agéntica”.
La primera manifestación de esta transición agéntica se observó en las herramientas de software que millones de personas utilizan para trabajar, comunicarse e informarse. La evolución del buscador tradicional y de las plataformas de contenido demostró que la IA ya no solo responde preguntas puntuales, sino que es capaz de ejecutar flujos de trabajo completos de forma independiente. En este ecosistema renovado, Elizabeth Reid, responsable de Google Search, sintetizó el nuevo enfoque con una declaración al asegurar que las búsquedas de Google son ahora, por definición, búsquedas de IA. Impulsada de forma nativa por el nuevo ecosistema del nuevo modelo Gemini 3.5, la experiencia de búsqueda será renovada por completo, integrando lo mejor de un motor de indexación tradicional con capacidades generativas y agénticas de última generación.
Por su parte, Robby Stein llevó esta capacidad un paso más allá al presentar la interfaz de usuario generativa en Search, cuyo despliegue está pautado para los próximos meses. A través de Gemini 3.5, los usuarios podrán interactuar con elementos de programación agéntica y herramientas interactivas dinámicas generadas mediante código en tiempo real dentro de los propios resultados de búsqueda.
Este enfoque agéntico se extenderá de igual manera a todo el ecosistema de productos masivos de la compañía y uno de los avances más aplaudidos de la jornada fue la función Ask YouTube, diseñada para interactuar con los contenidos audiovisuales mediante lenguaje natural. El agente podrá comprender el contexto del video, permitiendo al usuario realizar preguntas para profundizar en los conceptos o exigirle que localice el momento exacto, el cuadro o la frase específica dentro de un extenso videotutorial.
También hubo otra ovación al anunciar Docs Live, un cambio radical en la productividad de producción de textos, trasladando la creación de documentos por completo a la voz de la mano de Gemini. El usuario podrá conversar con su voz con el documento, desde el inicio o para editarlo. El agente redactará, dará formato y editará la información en tiempo real.
El nuevo modelo Gemini Omni
Otro de los momentos más destacados de la mañana fue la presentación de Gemini Omni, el nuevo modelo diseñado específicamente para la creación y manipulación de cualquier tipo de material digital en tiempo real a partir de cualquier tipo de entrada o prompt. Gemini Omni representa un salto cualitativo en la comprensión del entorno físico y digital, combinando la inteligencia avanzada de Gemini con los modelos de medios generativos para un nuevo nivel de entendimiento del mundo, multimodalidad y edición nativa.
El despliegue de Gemini Omni comenzará con la capacidad de transformar de manera fluida texto, imágenes y video en salidas de video cinematográficas y de alta calidad con efectos hiperrealistas, expandiéndose gradualmente a otras combinaciones multimodales.
El lanzamiento de Gemini 3.5 Flash también marca la llegada de la primera familia de modelos de Google concebida desde su diseño original para combinar inteligencia de punta con capacidad de acción directa y ejecución ultra rápida en entornos de software. Modelos más rápidos, con menos costo. Por eso, este nuevo producto mejora drásticamente la relación entre el rendimiento conceptual y los costos de infraestructura computacional y al mismo tiempo es cuatro veces más rápido que sus predecesores. G
Seguridad y transparencia para el material creado con IA
La autonomía de los agentes y la generación hiperrealista de contenidos plantean desafíos en términos de propiedad intelectual, autenticidad y seguridad de la información. Conscientes de esta responsabilidad, Google anunció la integración profunda de SynthID y las credenciales de contenido C2PA de forma directa y nativa en Chrome y Google Search. Aquí los agentes funcionarán específicamente para combatir la desinformación, detectando cualquier material que haya sido elaborado con IA. Esta iniciativa de verificación ya cuenta con el respaldo y la adopción inmediata de gigantes de la industria como Nvidia, OpenAI, ElevenLabs y Jialo, estableciendo un nuevo estándar de confianza técnica en la web.
El nuevo estándar y la edad de oro de la ciencia
El Google I/O 2026 en Mountain View reforzó la madurez de la inteligencia artificial generativa. Pareciera que la sorpresa por un chat que hablaba por sí solo está a punto de quedar en la prehistoria de la tecnología en esta transición hacia herramientas autónomas y más inteligentes. Pero la consigna actual de Google es construir agentes principalmente seguros, útiles, interconectados y, por sobre todas las cosas, proactivos para los consumidores finales. Si al principio el impacto estuvo en los procesos internos y en las empresas, Google ahora quiere impactar en el usuario común. Al integrar estas capacidades en el buscador, el sistema operativo móvil, los entornos de desarrollo profesional de software y las suites de productividad de oficina, la compañía no solo busca mantener su liderazgo frente a la competencia, sino redefinir por completo la manera en que los seres humanos se relacionan con los entornos digitales.
Esta visión agéntica y proactiva encuentra su máxima justificación y trascendencia en el terreno más complejo de todos: la investigación científica. La presentación de Demis Hassabis (premio Nóbel de Química, cofundador y director ejecutivo de Google DeepMind) dejó en claro que concebir a la inteligencia artificial como la herramienta definitiva para el avance de la ciencia fue el gran motor al que ha dedicado toda su carrera profesional.
El anuncio de “Gemini para la ciencia” representa un hito sin precedentes diseñado específicamente para acelerar la investigación global y resolver los problemas más complejos de la humanidad. El sistema está capacitado para la lectura masiva de papers y publicaciones científicas complejas, así como para la formulación y generación autónoma de hipótesis, simulando entornos reales a una velocidad digital jamás vista.
De la mano de las capacidades agénticas, Google pretende desplegar a partir de ahora sus capacidades para realizar predicciones moleculares e interacciones biológicas que impactarán directamente en la salud y en la calidad de la humanidad. Y como Hassabis lo dijo, este tiene que ser el horizonte central de la IA.
Ya sobre el cierre de la mañana, el Google I/O no solo decretó la llegada de agentes para resolver tareas cotidianas o automatizar líneas de código, sino que inauguró formalmente una nueva era de oro para los descubrimientos científicos, donde la tecnología se convertirá en el copiloto definitivo del ingenio humano para expandir las fronteras del conocimiento.