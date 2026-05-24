Manuel Adorni, cada vez más cerca de la indagatoria en las causas judiciales

Con relación al vuelo privado a Punta del Este, declaró como testigo Agustín Issin Hansen, broker que adquirió a la empresa Alpha Centauri un paquete de 10 viajes por U$S42.250. Según su testimonio, uno de esos vuelos fue vendido a Grandio. También afirmó que el viaje de ida fue facturado directamente a Imhouse y que el regreso fue vendido posteriormente al productor por U$S3.000.