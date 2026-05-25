“Basta de división”: el duro reproche de García Cuerva a Milei en un Tedeum marcado por las internas

“Cuatro hombres fueron los que hicieron la diferencia. Y, por qué no, cuatro actores que son esenciales para la Argentina de hoy: el actor del bien común, no como la suma de intereses, sino como la capacidad de una Nación de velar por todos sus hijos, especialmente por los más necesitados; el actor del diálogo, escuchando a todos, buscando consensos; el actor de la amistad social; basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo; y, por último, actor de la esperanza, que es un motor interno que anima cotidianamente a tantos argentinos", enumeró García Cuerva.