Cómo es el Tesla Cybertruck y cuánto cuesta importarlo desde la Argentina

Sin embargo, hay dos datos curiosos que se pueden apreciar en las fotos del Tesla Cybertruck del diputado Quintar. El primero es que la unidad no tenía visible su patente como indica la Ley Nacional de Tránsito, lo que puede significar una infracción o bien que el auto todavía no se nacionalizó y circula de manera ilegal por la vía pública. En el entorno del legislador sostuvieron que el vehículo “está en regla” y que la ausencia de patente se debe a la “falta de chapas del DNRPA”, y que la matrícula está en proceso de asignación.