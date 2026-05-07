Caso Lebbos: “Hace 20 años que vienen engañando a la sociedad tucumana”, dijo Kaleñuk

“No me queda ninguna duda de que estas cosas pasan cuando la política se mete en la Justicia. Por eso hay que respetar la división de poderes, sino sucede esto, que es una injusticia para todos”, dijo en diálogo con LA GACETA, Patricio Char, el defensor de Kaleñuk. Para el abogado la sentencia dejó un claro mensaje. “Quedó en evidencia que la sociedad ha sido engañada. Vienen mintiendo hace 20 años sobre este caso diciendo que acá podría haber un mega encubrimiento. Creo que hay indicios de quiénes pueden haber sido los autores del crimen de Paulina, pero siempre se corrió el foco y se politizó el caso”, apuntó.