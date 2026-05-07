Caso Lebbos: cabizbajo y sin hablar, César Soto escuchó el fallo que lo absolvió

Soto había sido pareja de Paulina, con quien tuvieron una hija. La noche en la que la que se habría cometido el asesinato, la víctima había salido a bailar junto a su amiga, Virginia Mercado. La joven jamás regresó a su casa y su cuerpo fue hallado 13 días después a la vera de la ruta 341, en Tapia. Una de las principales sospechas sostenía que Paulina habría ido en un remise hacia la casa de Soto cuando salió de la fiesta. Según la teoría del fiscal Carlos Sale, ella llegó a su departamento, ubicado en la calle Estados Unidos al 1.200 y allí, tras una discusión, Soto la estranguló y acabó con su vida.