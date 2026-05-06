El abogado de Kaleñuk denunció una causa armada y sin pruebas: “Se construyó un relato falso”

Char también puso en duda la reconstrucción de los hechos planteada durante la investigación. “¿Quién dijo que a Paulina la mataron? ¿Que la pusieron en una camioneta? No hay pruebas de eso. Eso indica que alguien se sentó e inventó esa situación, y eso no puede suceder”, sostuvo, y remarcó que estas inconsistencias fueron señaladas por los propios jueces del tribunal.