El abogado de Kaleñuk denunció una causa armada y sin pruebas: “Se construyó un relato falso”
Resumen para apurados
- El abogado Patricio Char denunció en Tucumán que la causa contra Sergio Kaleñuk por el crimen de Paulina Lebbos fue un relato falso sin pruebas, tras la absolución de su cliente.
- La absolución ocurrió luego de que el fiscal retirara los cargos por falta de evidencia. Char sostuvo que no existen vínculos entre Kaleñuk y otros acusados ni pruebas del hecho.
- El fallo deja impune el crimen de Lebbos. Ante esto, la defensa cuestionó la independencia judicial tucumana y reclamó la implementación urgente de los juicios por jurados.
El abogado defensor de Sergio Kaleñuk, Patricio Char, rechazó de manera categórica la existencia de pruebas que vinculen a su cliente con el crimen de Paulina Lebbos y cuestionó con dureza la actuación del Ministerio Público Fiscal, al sostener que la acusación se construyó sobre hipótesis sin sustento.
“(César)Soto y Kaleñuk no se conocen. No existen llamadas entre ellos”, afirmó el letrado, en relación a uno de los principales ejes que se intentó instalar durante el proceso. En esa línea, fue tajante. “Estoy en condiciones de decir que es mentira”.
Char también puso en duda la reconstrucción de los hechos planteada durante la investigación. “¿Quién dijo que a Paulina la mataron? ¿Que la pusieron en una camioneta? No hay pruebas de eso. Eso indica que alguien se sentó e inventó esa situación, y eso no puede suceder”, sostuvo, y remarcó que estas inconsistencias fueron señaladas por los propios jueces del tribunal.
Las declaraciones del defensor se producen luego de que el tribunal formalizara la absolución de Kaleñuk, quien llegó al final del juicio sin una acusación en su contra. El imputado, hijo del ex secretario de la Gobernación durante la gestión de José Alperovich, Alberto Kaleñuk, quedó desvinculado del caso tras el desistimiento del fiscal Carlos Sale durante la etapa de alegatos.
El representante del Ministerio Público Fiscal había retirado los cargos por “orfandad probatoria”, al admitir que no se logró acreditar la participación de Kaleñuk en las presuntas maniobras vinculadas al descarte del cuerpo.
En este contexto, Char volvió a cuestionar la insistencia en sostener elementos que, según afirmó, no existen. “Cuando se repiten cosas que no están en el expediente, uno tiene que preguntarse por qué. Desconozco quién o con qué intención, pero evidentemente hay algo detrás”, planteó.
Respecto a la postura de Alberto Lebbos, padre de la víctima, quien continúa señalando la existencia de pruebas, el abogado expresó: “Respeto mucho su lucha, pero eso no justifica que se digan cosas que no existen”.
Finalmente, el letrado apuntó contra el funcionamiento del sistema judicial en Tucumán y reclamó la implementación del juicio por jurados. “No hay independencia de poderes. Esto se ve todos los días. Tucumán necesita imperiosamente el juicio por jurado, que está previsto en la Constitución desde hace años y no se implementa”, concluyó.