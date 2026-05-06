Jaldo, sobre el caso Lebbos: "A los fallos judiciales hay que respetarlos cuando te gusten y cuando no"

El veredicto también formalizó la absolución de Sergio Kaleñuk, hijo del ex secretario de la Gobernación durante la gestión de José Alperovich, Alberto Kaleñuk. El acusado había llegado al tramo final del juicio sin cargos en su contra, luego de que durante los alegatos el fiscal Sale desistiera de la acusación por “orfandad probatoria”, al considerar que no se logró acreditar su participación en las maniobras de descarte del cuerpo de Paulina.