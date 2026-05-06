Alberto Lebbos responsabilizó al Ministerio Público Fiscal por el resultado del juicio: “Fue una investigación desastrosa”

El Tribunal de la Sala III resolvió absolver a César Soto por el beneficio de la duda en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos, la joven estudiante de Comunicación Social asesinada en 2006. Tras 14 jornadas de debate oral, los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica consideraron que las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal no alcanzaron el grado de certeza necesario para una condena a prisión perpetua.