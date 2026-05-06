Entre errores y demoras: cómo se diluyó la causa por el crimen de Paulina Lebbos

El fallo, que generó indignación social, se apartó de lo habitual. No se limitó a comunicar absoluciones, sino que incluyó una fuerte crítica a la labor fiscal y al desarrollo de la causa a lo largo de dos décadas. En ese sentido, uno de los jueces tomó la palabra para cuestionar abiertamente la falta de producción probatoria y la debilidad de la acusación.