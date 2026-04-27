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Vargas Aignasse cruzó a Catalán y defendió a Jaldo: "Gobernar es hacerse cargo"

La legisladora respondió a las críticas del titular de La Libertad Avanza Tucumán contra el gobernador. Reivindicó la gestión provincial y apuntó al impacto del contexto nacional en la economía local.

Carolina Vargas Aignasse Carolina Vargas Aignasse
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Carolina Vargas Aignasse defendió al gobernador Jaldo en Tucumán y cruzó a Lisandro Catalán (LLA) ante críticas opositoras por la situación económica y el impacto nacional.
  • La disputa surgió luego de que Jaldo culpara a Nación por la crisis. La legisladora respondió reivindicando la gestión de servicios y sueldos ante un entorno macroeconómico complejo.
  • El cruce profundiza la polarización política en la provincia entre el peronismo y los libertarios, sentando las bases de la confrontación de cara a las elecciones de 2027.
Resumen generado con IA

La legisladora Carolina Vargas Aignasse salió al cruce del presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, luego de las críticas que el dirigente opositor había dirigido al gobernador Osvaldo Jaldo. 

En una entrevista con Los Primeros, el mandatario provincial había atribuido la crisis que atraviesa Tucumán al impacto de las políticas del Gobierno nacional, lo que motivó cuestionamientos desde el espacio libertario. En ese marco, Vargas Aignasse respondió con un mensaje directo en defensa de la gestión local.

“Gobernar no es tuitear slogans de campaña dictados por la consultora de turno. Gobernar es hacerse cargo”, afirmó la legisladora.

En la misma línea, destacó el rol del Ejecutivo provincial frente a la situación económica. “Tucumán tiene un gobierno que gestiona, paga sueldos, sostiene servicios y enfrenta un contexto nacional adverso que ocasiona todos los días el cierre de otra fuente de trabajo”, sostuvo.

Además, hizo referencia al plano electoral al recordar el último resultado en la provincia. “Recordemos que aún con boleta única hace pocos meses también ganó Jaldo”, señaló.

Por último, dejó un mensaje con proyección política: “Nos vemos en 2027”.

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