Cómo será la nueva playa de estacionamiento del aeropuerto Benjamín Matienzo

En este momento, afirmó Garber, en la etapa 0 se están generando unos 200 puestos de empleo, incluyendo personal fijo y de tareas específicas. "Contamos con 14 profesionales trabajando en unos 20 rubros diferentes. Y en esos rubros, el 80% son empresas tucumanas. Para prácticamente la totalidad de lo que se ejecuta (en sistemas de aire acondicionado, electricidad, datos, estructuras, etcétera) son empresas tucumanas. Solo recurrimos a Buenos Aires en casos puntuales que debemos contratar, pero excepto esos casos especiales, el resto es local", rescató.