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Cómo será la nueva playa de estacionamiento del aeropuerto Benjamín Matienzo

El proyecto original sumó nuevas mejoras. Se espera que la etapa 0 de la obra esté ejecutada para mediados de junio. Pedido de Jaldo al Orsna.

LUGAR CONCURRIDO. El estacionamiento del aeropuerto Benjamín Matienzo suele estar completo en los horarios pico. Fotos de LA GACETA / Por Osvaldo Ripoll LUGAR CONCURRIDO. El estacionamiento del aeropuerto Benjamín Matienzo suele estar completo en los horarios pico. Fotos de LA GACETA / Por Osvaldo Ripoll
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán y el Orsna ampliarán un 50% el estacionamiento del aeropuerto Benjamín Matienzo para mediados de junio ante la alta demanda de usuarios en horas pico.
  • El proyecto original sumó mejoras tras gestiones del gobernador Jaldo. La etapa 0 de la obra busca solucionar el colapso recurrente de las plazas disponibles en la terminal aérea.
  • Esta ampliación optimizará la infraestructura logística provincial y mejorará la experiencia del pasajero, marcando un avance clave en la modernización del transporte en Tucumán.
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El proyecto original de la remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo podría sumar la ampliación del estacionamiento en cerca de un 50% de la capacidad actual, con lo que pasaría de unos 400 a unos 600 lugares para vehículos frente al edificio principal.

El empresario Jorge Garber, de GAMA SA (miembro de la UTE con Pose SA), confirmó a LA GACETA que están avanzadas las gestiones entre Aeropuertos Argentina (AA) y el ente regulador Orsna para concretar esas mejoras, y sí bien todavía restan algunos pasos, el objetivo es que estas tareas formen parte de la Etapa 1 de la obra. "En estos momentos AA está elaborado el proyecto", apuntó.

La cuestión del estacionamiento motivó la intervención del gobernador Osvaldo Jaldo. Vía nota, el jefe del Poder Ejecutivo pidió al Orsna que se reevalúe la situación de ese espacio.

Es que, en la actualidad, se estima que la capacidad del parking se distribuye en un 30% ocupado por el servicio de alquiler de autos; otro 30% por empleados del aeropuerto y de la PSA; y el restante 40% por pasajeros y usuarios en general (con numerosos casos de viajeros que dejan sus vehículos, abonando estadía.

OBRAS EN EL AEROPUERTO BENJAMÍN MATIENZO. Foto de LA GACETA / por Osvaldo Ripoll OBRAS EN EL AEROPUERTO BENJAMÍN MATIENZO. Foto de LA GACETA / por Osvaldo Ripoll

Otro punto que se planteó desde la Casa de Gobierno fue la situación de los accesos, donde se llegan a registrar demoras en horarios pico. Así, se requirió que se analicen posibles mejoras, entre ellas, la playa de estacionamiento.

OBRAS EN EL AEROPUERTO BENJAMÍN MATIENZO. Foto de LA GACETA / por Osvaldo Ripoll OBRAS EN EL AEROPUERTO BENJAMÍN MATIENZO. Foto de LA GACETA / por Osvaldo Ripoll

Buen curso

Garber valoró el curso que siguieron las tratativas ante el organismo regulador y AA, teniendo en cuenta que son los entes encargados de la ejecución de la obra de modernización de la estación.

Y anticipó que la idea es llevar adelante estas mejoras (el estacionamiento, la fisionomía de los accesos y la optimización de los peajes) cuando esté en marcha la etapa 1  del proyecto, posiblemente durante el año próximo.

En la actualidad, y en principio hasta mediados de junio próximo, los trabajos permanecen en la etapa 0.

OBRAS EN EL AEROPUERTO BENJAMÍN MATIENZO. Foto de LA GACETA / por Osvaldo Ripoll OBRAS EN EL AEROPUERTO BENJAMÍN MATIENZO. Foto de LA GACETA / por Osvaldo Ripoll

Con algunas dilaciones derivadas de las tormentas, las contratistas están desarrollando en el exterior las áreas de la PSA y la "ciudad contenedores", que alojará oficinas, sanitarios y otros servicios. En esta fase de lleva adelante el "check-in provisorio", que se reducirá al sector desde la Puerta 1 hasta los locales de autos de alquiler, incluyendo el bar.

Estas tareas permitirán que, más allá de las incomodidades generadas por las tareas, el aeropuerto se mantenga operativo durante el año y ocho meses previstos para la ejecución de una obra que abarca 11.000 m2, con nuevo sector para check-in en la planta superior, tres mangas para vuelos (en la actualidad hay solo una), paseo de compras y gastronomía.

En este momento, afirmó Garber, en la etapa 0 se están generando unos 200 puestos de empleo, incluyendo personal fijo y de tareas específicas. "Contamos con 14 profesionales trabajando en unos 20 rubros diferentes. Y en esos rubros, el 80% son empresas tucumanas. Para prácticamente la totalidad de lo que se ejecuta (en sistemas de aire acondicionado, electricidad, datos, estructuras, etcétera) son empresas tucumanas. Solo recurrimos a Buenos Aires en casos puntuales que debemos contratar, pero excepto esos casos especiales, el resto es local", rescató.

OBRAS EN EL AEROPUERTO BENJAMÍN MATIENZO. Foto de LA GACETA / por Osvaldo Ripoll OBRAS EN EL AEROPUERTO BENJAMÍN MATIENZO. Foto de LA GACETA / por Osvaldo Ripoll
OBRAS EN EL AEROPUERTO BENJAMÍN MATIENZO. Foto de LA GACETA / por Osvaldo Ripoll OBRAS EN EL AEROPUERTO BENJAMÍN MATIENZO. Foto de LA GACETA / por Osvaldo Ripoll
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