¿Cambio de época en Tucumán? Un analista interpreta las últimas encuestas sobre el PJ

Uno de los indicadores más relevantes del relevamiento es el fuerte respaldo a la idea de alternancia. “Cuando preguntamos por continuidad versus cambio, más del 60% de los tucumanos dicen que votarían por un cambio”, remarcó Burdman. A su entender, este dato se vincula con el desgaste de un ciclo político prolongado: “La gestión de Jaldo, aunque bien valorada en su primer año, forma parte de un proceso largo del mismo espacio. Probablemente haya una demanda de renovación”.