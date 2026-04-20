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¿Cambio de época en Tucumán? Un analista interpreta las últimas encuestas sobre el PJ

El analista político Julio Burdman advierte una caída en la imagen del oficialismo, el crecimiento de La Libertad Avanza y una marcada preferencia de los tucumanos por un cambio de rumbo.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Julio Burdman reveló en Tucumán que La Libertad Avanza lidera la intención de voto con un 29% frente al 27% del PJ, ante una creciente demanda social de cambio para el 2027.
  • El relevamiento muestra un desgaste del peronismo tras años de hegemonía. La desaprobación de Jaldo crece debido a la crisis económica y el 60% de los consultados exige alternancia.
  • La irrupción de Lisandro Catalán marca un escenario competitivo para 2027. Aunque Jaldo sigue siendo central en el PJ, el deseo de renovación desafía la continuidad del oficialismo.
Resumen generado con IA

Un reciente relevamiento en Tucumán encendió señales de alerta para el oficialismo provincial y reavivó el debate sobre un posible desgaste del peronismo tras años de hegemonía. Según el analista político Julio Burdman, los datos más recientes muestran un escenario más competitivo de cara a las elecciones de 2027, con un crecimiento de La Libertad Avanza y una demanda social cada vez más marcada por el cambio.

“El tema principal que estamos viendo en abril es que el gobierno de Osvaldo Jaldo no es el mismo que el del año pasado”, señaló a LA GACETA Burdman al analizar los resultados. De acuerdo con el estudio, la imagen del gobernador presenta hoy más desaprobación que aprobación, en un contexto atravesado por dificultades económicas y el impacto de situaciones recientes, como las inundaciones.

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas

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En ese marco, el informe plantea un escenario electoral aún preliminar, ya que los comicios están a más de un año, pero con datos sugestivos. La Libertad Avanza se ubicaría levemente por encima del oficialismo en intención de voto para la gobernación. “Nos da que hoy tiene dos puntos por encima, 29 a 27, sobre todo si el candidato es Lisandro Catalán”, explicó el analista.

Uno de los indicadores más relevantes del relevamiento es el fuerte respaldo a la idea de alternancia. “Cuando preguntamos por continuidad versus cambio, más del 60% de los tucumanos dicen que votarían por un cambio”, remarcó Burdman. A su entender, este dato se vincula con el desgaste de un ciclo político prolongado: “La gestión de Jaldo, aunque bien valorada en su primer año, forma parte de un proceso largo del mismo espacio. Probablemente haya una demanda de renovación”.

ELECCIONES 2027. La Libertad Avanza se ubicaría levemente por encima del oficialismo ELECCIONES 2027. La Libertad Avanza se ubicaría levemente por encima del oficialismo

El análisis también pone el foco en el contexto nacional y su impacto en las provincias. Burdman sostuvo que la imagen del presidente Javier Milei registró una “caída moderada”, asociada principalmente a la inflación. Sin embargo, aclaró que ese retroceso no está siendo capitalizado por el peronismo: “No es que sube el peronismo en desmedro de Milei”.

En paralelo, advirtió que el malestar económico afecta tanto al Gobierno nacional como a los provinciales. “La gente disconforme golpea especialmente a los gobernadores”, indicó, al tiempo que subrayó que en Tucumán ese efecto se potencia por la continuidad del mismo signo político en el poder.

Pese a este escenario desafiante, Burdman consideró que dentro del peronismo tucumano la figura de Jaldo sigue siendo central. “Parece medio inevitable su candidatura. Cuando se prueban otros nombres, no es lo mismo”, afirmó.

En cuanto a la oposición, destacó el crecimiento en el nivel de conocimiento de referentes de La Libertad Avanza. “Lisandro Catalán es hoy más conocido que el año pasado, y a medida que aumenta su conocimiento, también crece su valoración”, sostuvo.

El analista evitó comparar sus resultados con otros estudios que muestran números más favorables al oficialismo, aunque defendió la consistencia de su trabajo: “Es un relevamiento hecho en toda la provincia y tengo fe en mis números”.

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