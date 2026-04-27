Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Resumen para apurados
- La policía busca a Franco Mora, desaparecido el viernes en Concepción y visto el sábado en La Banda, tras descartar un secuestro y presumir una huida voluntaria por deudas.
- Mora dejó su auto en Termas de Río Hondo y usó una billetera virtual en un bar. Su familia denunció que sufría escraches en redes por incumplir contratos de confección de ropa.
- El hallazgo de imágenes confirma que está vivo, reorientando el caso hacia causas personales. El hecho resalta la efectividad de rastros digitales frente a intentos de estafas.
Los investigadores de Tucumán y de Santiago del Estero tratan de encontrar a un comerciante de Concepción que se encuentra desaparecido desde el viernes pasado. La búsqueda tuvo ribetes cinematográficos tras conocerse que podría haber sido víctima de un secuestro extorsivo perpetrado por colombianos, versión que estaría prácticamente descartada por los indicios que surgieron en las últimas horas. Ahora creen que podría encontrarse en la vecina provincia por su propia voluntad.
El viernes por la mañana, Franco Javier Mora (39 años) dejó a su hijo en una escuela y no se supo más de él. Sus familiares denunciaron su desaparición a las pocas horas. Dijeron que se había marchado sin su celular ni dinero. También señalaron que no aparecía el VW Up blanco que utilizaba para movilizarse.
Andrea Elizabeth Cárdenas, esposa del hombre, declaró ante las autoridades que lo había visto por última vez el jueves por la noche. Confirmó que ese día se había quedado a dormir en la casa de sus padres, donde funciona el taller textil del que es propietario. También indicó que no existían conflictos entre ellos y que tampoco tenía grandes deudas ni problemas con el juego.
Cárdenas también explicó que su pareja no tenía efectivo. Lo sabía porque había ido a verlo para que le entregara dinero para afrontar los gastos del hogar. Al parecer, le habría entregado $10.000 en efectivo y le habría transferido unos $6.000 desde una de sus billeteras virtuales.
Según explicaron fuentes judiciales, Mora habría tenido problemas en las últimas semanas por haber incumplido un acuerdo. Al parecer, habría sido contratado para confeccionar la ropa de egresados de un establecimiento educativo del sur de la provincia y no pudo cumplir con lo pactado. A raíz de esa situación, comenzó a ser escrachado en las redes sociales. La familia desmintió esa versión y aseguró que, en realidad, podría haber incumplido con quienes se sumaron a último momento a la compra de las prendas.
Llamado misterioso
La Policía de Tucumán inició un operativo para tratar de encontrarlo. En medio de las tareas, un pariente recibió un misterioso llamado. Un hombre, con tonada colombiana, se comunicó para informarles que ellos tenían a Mora y lo liberarían a cambio del pago de un rescate de $1 millón. Comenzaron a sospechar de esta situación cuando los supuestos captores dijeron que el intercambio del dinero por el comerciante sería en la plaza principal de Concepción, al frente de la comisaría de esa ciudad.
El fiscal Gerardo Salas, que dirige la búsqueda, se comunicó con su par Agustín Chit, de la justicia federal. Entre ambos acordaron los pasos a seguir en caso de que se confirmara que estaban ante un secuestro extorsivo, pero coincidieron en sospechar que podría tratarse de personas que buscaban estafar a la familia.
La teoría del secuestro comenzó a perder fuerza con el correr de las horas y la aparición de otros indicios. Una persona avisó que había visto el auto de Mora estacionado en Termas de Río Hondo. Los pesquisas tucumanos se comunicaron con sus pares y confirmaron la versión.
Luego, la mujer del comerciante le informó a las autoridades que, a través de la aplicación de una de las billeteras virtuales del comerciante, alguien había utilizado el sábado los fondos de una de sus cuentas para realizar un pago.
Con ese dato, los investigadores de esta provincia, a través de los santiagueños, ubicaron el comercio donde se había realizado la operación. Al haber confirmado que el local gastronómico tenía cámaras de seguridad, analizaron los registros y descubrieron que Mora en persona había realizado un consumo de $8.000.
Con esta importante evidencia, la búsqueda se centró en la vecina provincia. Los pesquisas tratan de establecer si el comerciante de Concepción tiene algún pariente o una persona conocida que haya decidido recibirlo. Sin embargo, les resulta extraño que haya dejado su auto en Termas de Río Hondo para luego trasladarse hasta La Banda.