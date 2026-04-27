Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Llamado misterioso

La Policía de Tucumán inició un operativo para tratar de encontrarlo. En medio de las tareas, un pariente recibió un misterioso llamado. Un hombre, con tonada colombiana, se comunicó para informarles que ellos tenían a Mora y lo liberarían a cambio del pago de un rescate de $1 millón. Comenzaron a sospechar de esta situación cuando los supuestos captores dijeron que el intercambio del dinero por el comerciante sería en la plaza principal de Concepción, al frente de la comisaría de esa ciudad.