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Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat

La asociación de empresarios presentó un estudio de costos al Concejo Deliberante. Mientras, los poderes del Estado debaten alternativas.

EN CRISIS. El transporte público de pasajeros enfrenta problemas económicos tras el aumento del gasoil. EN CRISIS. El transporte público de pasajeros enfrenta problemas económicos tras el aumento del gasoil.
Por Bárbara Nieva Hace 23 Hs

Resumen para apurados

  • La Aetat solicitó al Concejo Deliberante de Tucumán elevar el boleto de colectivo a $2.400, fundamentando el pedido en los altos costos operativos y la inflación del sector.
  • El estudio surge ante el fuerte aumento del gasoil y la quita de subsidios. Actualmente, los poderes del Estado analizan alternativas para evitar un impacto mayor al usuario.
  • El pedido presiona por un aumento drástico que tensiona la relación entre empresarios y el Estado. Se espera un debate intenso sobre la sostenibilidad del servicio público.
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