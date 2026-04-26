Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat

EN CRISIS. El transporte público de pasajeros enfrenta problemas económicos tras el aumento del gasoil.
Resumen para apurados
- La Aetat solicitó al Concejo Deliberante de Tucumán elevar el boleto de colectivo a $2.400, fundamentando el pedido en los altos costos operativos y la inflación del sector.
- El estudio surge ante el fuerte aumento del gasoil y la quita de subsidios. Actualmente, los poderes del Estado analizan alternativas para evitar un impacto mayor al usuario.
- El pedido presiona por un aumento drástico que tensiona la relación entre empresarios y el Estado. Se espera un debate intenso sobre la sostenibilidad del servicio público.
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