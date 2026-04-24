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Jaldo alertó que el aumento del gas pone en jaque la rentabilidad de las economías regionales

El gobernador advirtió que los costos energéticos actuales son inalcanzables para industriales y productores.

El gobernador Jaldo habló sobre la provisión de gas. El gobernador Jaldo habló sobre la provisión de gas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo advirtió en Tucumán que el aumento del gas y combustibles, por el conflicto internacional, amenaza la rentabilidad de las economías regionales.
  • Ante la zafra y la cosecha citrícola, los costos energéticos resultan inalcanzables. Jaldo exige que la Nación fije precios tope y garantice el suministro de gas y gasoil.
  • La falta de medidas urgentes podría derivar en desabastecimiento y daños económicos irreparables. El impacto afectaría la producción industrial y el consumo domiciliario masivo.
Resumen generado con IA

A las puertas de una nueva temporada de zafra y en plena actividad citrícola, el gobernador Osvaldo Jaldo encendió las alarmas por el encarecimiento de la energía. El mandatario advirtió que el aumento del gas y los combustibles, impulsado en parte por el complejo escenario internacional, impactará de lleno en los costos de producción de Tucumán, lo que amenazará la rentabilidad de los sectores clave de la economía tucumana.

“Esta problemática de la guerra en Medio Oriente está causando un daño irreparable y trae aparejados perjuicios económicos que hoy encarecen insumos como abonos, fertilizantes y energías”, detalló Jaldo. Sin embargo, su mayor preocupación reside en cómo ese escenario global se traduce en las cuentas de los industriales tucumanos. 

El impacto en el citrus y el azúcar

Según explicó el mandatario, el impacto es diferenciado según la actividad. Mientras que la cosecha de granos gruesos (soja) y la zafra azucarera dependen fuertemente del gasoil -un insumo que hoy también está bajo la lupa-, la industria citrícola es la más vulnerable al aumento del gas natural.

“El encarecimiento, y eventualmente la escasez, traerá un perjuicio muy importante para la actividad citrícola y para muchas otras industrias, además del impacto en el consumo domiciliario”, remarcó. Jaldo.

El gobernador aclaró que, si bien muchos ingenios han logrado abaratar costos mediante el uso de bagazo para generar energía, el arranque de las fábricas requiere gas, y la tecnificación no alcanza para cubrir todas las necesidades del sector.

"Es su responsabilidad exclusiva"

En un mensaje directo a la Casa Rosada, Jaldo resaltó que la política energética debe ser una prioridad del Gobierno nacional. “Es una responsabilidad exclusiva de la Nación contener los precios de la energía. Nuestras economías regionales no podrán tener rentabilidad con costos elevados que no están al alcance de industriales y productores”, afirmó.

Además, el mandatario valoró el reciente tope fijado por 45 días para el precio del gasoil, pero planteó dudas sobre su sostenibilidad en el tiempo. Respecto al gas, fue más allá y pidió medidas urgentes: “Es necesario evaluar un precio tope o la cobertura de las diferencias de costos que los sectores no pueden asumir hoy”, dijo.

El fantasma de la escasez

Más allá de los precios, el mandatario tucumano puso el foco en el abastecimiento. Con el inicio de la cosecha de granos y la inminente zafra azucarera, el flujo de combustibles debe ser constante. “Lo importante es que no lleguemos a la escasez. No puede faltar energía ni combustible en este momento. El Gobierno nacional tiene la obligación de resolver este problema para quienes producen, industrializan y comercializan en todo el territorio argentino”, concluyó.

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