Jaldo alertó que el aumento del gas pone en jaque la rentabilidad de las economías regionales

El fantasma de la escasez

Más allá de los precios, el mandatario tucumano puso el foco en el abastecimiento. Con el inicio de la cosecha de granos y la inminente zafra azucarera, el flujo de combustibles debe ser constante. “Lo importante es que no lleguemos a la escasez. No puede faltar energía ni combustible en este momento. El Gobierno nacional tiene la obligación de resolver este problema para quienes producen, industrializan y comercializan en todo el territorio argentino”, concluyó.