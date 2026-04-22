Jaldo sobre las amenazas de tiroteo: "Se van a tener que responsabilzar penal y civilmente"

En ese sentido, el mandatario provincial destacó que Tucumán viene trabajando de manera conjunta para enfrentar este fenómeno, haciendo especial hincapié en el rol de la familia. “Esto es un fenómeno que excede a la provincia. En Tucumán nos pusimos a trabajar todos juntos, empezando por la familia, que tiene una responsabilidad importante. Una amenaza hoy es un delito, y quienes lo cometan, tengan la edad que tengan, tienen que ser puestos a disposición de la Justicia”, afirmó.