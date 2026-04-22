Secciones
Política

Jaldo sobre las amenazas de tiroteo: "Se van a tener que responsabilzar penal y civilmente"

El Gobernador enfatizó que tanto los estudiantes como sus padres o tutores serán puestos a disposición de la Justicia.

Jaldo sobre las amenazas de tiroteo: Se van a tener que responsabilzar penal y civilmente
Hace 5 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció que alumnos y padres enfrentarán penas civiles y penales por amenazas de tiroteos en escuelas para frenar la inseguridad educativa.
  • La medida surge ante el aumento de intimidaciones en el país. Se implementará una guía de abordaje articulada entre el Estado y las familias para sancionar delitos de cualquier edad.
  • El Gobierno provincial busca erradicar estas conductas y garantizar la tranquilidad escolar. Se espera que la firmeza judicial siente un precedente de responsabilidad parental.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la implementación de la guía de abordaje ante amenazas intimidatorias en establecimientos educativos, una problemática que, según indicó, afecta a distintas jurisdicciones del país y requiere una respuesta articulada entre el Estado y la sociedad.

En ese sentido, el mandatario provincial destacó que Tucumán viene trabajando de manera conjunta para enfrentar este fenómeno, haciendo especial hincapié en el rol de la familia. “Esto es un fenómeno que excede a la provincia. En Tucumán nos pusimos a trabajar todos juntos, empezando por la familia, que tiene una responsabilidad importante. Una amenaza hoy es un delito, y quienes lo cometan, tengan la edad que tengan, tienen que ser puestos a disposición de la Justicia”, afirmó.

Asimismo, Jaldo fue enfático al señalar que no solo deberán responder quienes realicen este tipo de amenazas, sino también los adultos responsables. “Aquellos que cometan el delito, y los responsables que están atrás —ya sea el tutor, el papá o la mamá— se van a tener que responsabilizar civil y penalmente. Esto se tiene que cortar de cuajo; los responsables tienen que hacerse cargo para que los padres y chicos dejen de estar intranquilos”, sostuvo.

Por último, el Gobernador aseguró que el Estado provincial actuará con firmeza para garantizar la tranquilidad de la comunidad educativa, reforzando las acciones de prevención y respuesta ante este tipo de situaciones.

Temas TucumánOsvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Con fondos propios, Jaldo impulsó la recuperación de la ruta 327 y el alumbrado en Los Pereyra

Con fondos propios, Jaldo impulsó la recuperación de la ruta 327 y el alumbrado en Los Pereyra

Osvaldo Jaldo recibió al ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en Casa de Gobierno

Osvaldo Jaldo recibió al ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en Casa de Gobierno

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

Osvaldo Jaldo entregó 24 viviendas en Amaicha del Valle

Osvaldo Jaldo entregó 24 viviendas en Amaicha del Valle

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Lo más popular
Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura
1

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
2

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?
3

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos
4

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru
5

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Ranking notas premium
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
2

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
3

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado
4

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario
5

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

Más Noticias
La Capital dará un anticipo de $900 millones a las empresas del transporte público

La Capital dará un anticipo de $900 millones a las empresas del transporte público

Luego de 47 años de espera, se inaugura un nuevo juzgado federal en Tucumán

Luego de 47 años de espera, se inaugura un nuevo juzgado federal en Tucumán

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Catalán: En Tucumán gastan U$S95 millones en la Legislatura, mientras la gente se inunda

Catalán: "En Tucumán gastan U$S95 millones en la Legislatura, mientras la gente se inunda"

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Lorenzetti sobre las vacantes: debe haber un control ciudadano sobre cómo se eligen jueces y juezas

Lorenzetti sobre las vacantes: "debe haber un control ciudadano sobre cómo se eligen jueces y juezas"

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Lorenzetti en Tucumán: un nuevo Código Penal, los intentos por reformarlo y el desafío de lograr consensos

Lorenzetti en Tucumán: un nuevo Código Penal, los intentos por reformarlo y el desafío de lograr consensos

Comentarios