Del espectacular recibimiento al "que se vayan todos": la noche de bronca que vivió el Monumental

Al final, los jugadores se retiraron bajo una lluvia de insultos que bajaba desde todos los costados. No hubo gestos hacia las tribunas; solo cabezas bajas, como quien acepta con resignación su cuota de culpa en el naufragio. Una vez que el plantel se refugió en el túnel, el blanco de la ira cambió: los cánticos de “que se vayan todos” apuntaron directamente a la dirigencia. El único que pareció quedar fuera del radar de las críticas más feroces fue el entrenador Julio César Falcioni.