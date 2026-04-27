Caponio le respondió a Catalán y defendió la gestión de Jaldo: "Critican desde la tribuna, pero no gestionan nada"
El titular de la SAT cuestionó con dureza al referente de La Libertad Avanza en Tucumán, tras sus críticas al gobernador. Apuntó contra el “relato” opositor y reivindicó el rol del Estado frente al ajuste nacional.
Resumen para apurados
- Marcelo Caponio, titular de la SAT, defendió hoy en Tucumán la gestión de Osvaldo Jaldo ante las críticas de Lisandro Catalán (LLA) por la crisis y el gasto público provincial.
- El cruce surgió tras reproches de Catalán sobre la presión fiscal y el uso de fondos nacionales. Caponio tildó de cínico el relato libertario frente al ajuste del gobierno nacional.
- La disputa evidencia la creciente tensión entre el oficialismo tucumano y los libertarios, anticipando un escenario de fuerte confrontación política y electoral en la provincia.
El cruce entre el oficialismo tucumano y la oposición libertaria sumó un nuevo capítulo. El presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, respondió con dureza a las declaraciones del titular de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, quien había cuestionado la gestión provincial y responsabilizado al Gobierno local por la crisis.
“El nivel de cinismo del planteo sorprende, pero no engaña. Construyen un relato cómodo desde Twitter mientras Osvaldo Jaldo gobierna y se hace cargo de los problemas reales de Tucumán todos los días”, sostuvo Caponio, en un mensaje que apunta directamente al dirigente opositor.
Catalán había salido al cruce del gobernador luego de una entrevista que el mandatario concedió a Los Primeros, donde atribuyó la situación provincial al impacto de las políticas nacionales. En un posteo titulado “LAS COSAS POR SU NOMBRE”, el referente libertario calificó esos dichos como “un nivel de irresponsabilidad difícil de justificar” y consideró que culpar a la Nación “es, como mínimo, faltar a la verdad”.
En ese marco, el dirigente remarcó que Tucumán fue una de las provincias que más Aportes del Tesoro Nacional recibió durante la gestión del presidente Javier Milei, con un total de $41.500 millones entre 2024 y 2025. “Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en la provincia”, afirmó.
Además, cuestionó el nivel de gasto político al sostener que la Legislatura absorbe casi el 4% del presupuesto, por encima del promedio nacional, y criticó organismos como la Defensoría del Pueblo. También denunció transferencias discrecionales a comunas y aseguró que el 96% del presupuesto provincial se destina al pago de sueldos, lo que, a su entender, impide avanzar en inversiones y desarrollo.
Catalán agregó que Tucumán es la segunda provincia con mayor presión fiscal del país, lo que implica que los contribuyentes “pagan más impuestos que la mayoría de los argentinos”. En el plano electoral, rechazó la eliminación de las PASO como un gasto innecesario y cuestionó el sistema de acoples, al que definió como un mecanismo que distorsiona la voluntad popular. En contraposición, destacó la Boleta Única de Papel impulsada a nivel nacional y recordó que la reforma política prometida por el oficialismo provincial no se concretó. “Gobernador, es momento de hacerse cargo del desastre que generaron”, concluyó.
La respuesta de Caponio no tardó en llegar. El funcionario provincial rechazó los cuestionamientos y defendió la gestión de Jaldo. “Hablan de ATN como si fueran una solución estructural, cuando cualquiera que conozca mínimamente la administración pública sabe que son fondos excepcionales, discrecionales y absolutamente insuficientes frente al impacto del ajuste nacional. Pretender instalar eso como un salvavidas es directamente faltar a la verdad”, afirmó.
En la misma línea, sostuvo que el Gobierno nacional “recorta, retrae recursos y desentiende al Estado de sus responsabilidades”, mientras que la provincia “pone la cara, sostiene servicios esenciales y evita que miles de tucumanos queden a la deriva”. “Eso no es ‘gasto político’, es gobernar”, enfatizó.
Caponio también cuestionó el enfoque del discurso opositor. “Repetir el latiguillo del ‘gasto’ y la ‘casta’ sin entender, o sin querer entender, que detrás hay hospitales funcionando, escuelas abiertas, policías en la calle y asistencia social, es un discurso vacío que no resiste el menor análisis”, planteó.
Asimismo, respondió a las críticas sobre la presión fiscal al señalar que “muchas de las decisiones económicas nacionales trasladaron el peso a las provincias”, y apuntó contra la falta de gestión de la oposición. “Critican desde la tribuna, pero no gestionan nada”, disparó.
En materia electoral, el titular de la SAT cuestionó la postura libertaria sobre la organización institucional. “Es llamativo que quienes se llenan la boca hablando de libertad pretendan imponer desde Nación cómo deben organizarse las provincias, desconociendo su autonomía. Bastante contradictorio”, sostuvo.
Finalmente, Caponio planteó una diferenciación de fondo entre ambos espacios. “De un lado, quienes opinan, simplifican y buscan rédito político; del otro, un gobernador que todos los días resuelve problemas concretos, paga sueldos, sostiene el Estado y da respuestas”, concluyó.
Y cerró con una frase que sintetiza la posición oficial: “Pueden seguir escribiendo diagnósticos desde las redes. Jaldo sigue gobernando Tucumán”.