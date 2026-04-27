Caponio le respondió a Catalán y defendió la gestión de Jaldo: "Critican desde la tribuna, pero no gestionan nada"

Catalán agregó que Tucumán es la segunda provincia con mayor presión fiscal del país, lo que implica que los contribuyentes “pagan más impuestos que la mayoría de los argentinos”. En el plano electoral, rechazó la eliminación de las PASO como un gasto innecesario y cuestionó el sistema de acoples, al que definió como un mecanismo que distorsiona la voluntad popular. En contraposición, destacó la Boleta Única de Papel impulsada a nivel nacional y recordó que la reforma política prometida por el oficialismo provincial no se concretó. “Gobernador, es momento de hacerse cargo del desastre que generaron”, concluyó.